Hipocrisia e lacração: veja o resumão da treta entre Cel e Fellipe Villas

O papo rendeu entre os Conquisteiros nesta terça (14) (Reprodução/PlayPlus)

A primeira dinâmica comandada por Rodrigo Faro na Mansão colocou fogo em A Grande Conquista! Entre as brigas geradas na atividade, uma rendeu até esta terça (14). Cel e Fellipe Villas se alfinetaram, discutiram e colocaram tudo em pratos limpos. Entenda!

O influenciador foi o primeiro sorteado por Faro para participar de A Conquista do Poder. A dinâmica era simples, todos penduraram placas de casas no pescoço, a pessoa sorteada pegava um ímã de “despejado” e colocava em alguma das residências, justificando o motivo de escolher a pessoa.

Cel escolheu Fellipe e repercutiu a subida do policial da Vila para a Mansão: “Senti que faltou um sorriso e reclamar menos”. O rival não curtiu a justificativa e rebateu: “Ele foi meio hipócrita de me indicar, arrumando esse pretexto, e talvez por medo, não colocar alguém que ele poderia bater de frente. Acho que se escondeu e foi covarde”.

O climão permaneceu entre os Conquisteiros, até que na tarde desta terça, eles resolveram conversar. O assunto surgiu na academia, e cada um defendeu seu ponto de vista.

Veja:

Fellipe e Cel esclarecem desetendimento que tiveram nos últimos dias 💥



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/OldPQjFjsM — PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 14, 2024

Eles foram para a despensa, a fim de conversar em particular. Cel começou: “Eu errei, sim, apontei uma coisa que para você foi pesada. [...] Se você tem algum problema, se não aceitou isso, venha falar comigo”. Fellipe disse que desculpou o colega, mas não vê motivos de falar as coisas em particular, pois precisa se expressar na frente de todos, para acabar com qualquer dúvida: “Você entende que eu não preciso de autorização sua para entrar em uma conversa?”

Segundo Fellipe, ele não tem motivos para “proteger” o influenciador, falando das incoerências dele no particular, pois foi Cel quem “atacou” ele primeiro.

Assista à conversa:

A discussão engrossou, pois cada um queria mostrar que estava correto em seus posicionamentos. Quando Fellipe interrompeu Cel, o influenciador ficou irritado e pediu para terminar seu raciocínio. O policial não gostou: “Você quer lacrar em cima de mim, você não vai conseguir”, disparou.

Confira:

A troca de farpas entre Cel e Fellipe continua: "Você quer lacrar em cima de mim" 🔥



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX! pic.twitter.com/09YqRyu6D4 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 14, 2024

Cel explicou que ficou bastante chateado com a reação do policial, pois ficou nervoso com a primeira participação em uma dinâmica televisionada para milhões de pessoas: “Eu caí na armadilha”, pontuou. Fellipe escutou o colega, mas deixou claro: “Se você vier para cima de mim, me atacar, não espere que eu te dê uma rosa”.

Veja o final do papo:

Após 18 dias de muito perrengue na primeira fase de A Grande Conqusita 2, chegou o momento dos 20 participantes são oficialmente Conqusiteiros e poderão desfrutar os mimos e luxos da cobiçada Mansão. Apesar do conforto, não vai faltar barraco para agitar os competidores da segunda fase do reality. Conheça, a seguir, detalhes do ambiente que vai abrigar os seus participantes favoritos