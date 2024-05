Mais que amigos, friends! Entenda a amizade ioiô de Catia Paganote e Guipa

Alto contraste

A+

A-

Entre discussões e trocas de farpas, os dois sempre voltam a conversar (Edu Moraes/RECORD)

Amizade é um tópico sensível em A Grande Conquista! Os participantes competem pelo prêmio milionário do reality, e apesar de saberem que apenas uma pessoa será vencedora, acabam baixando a guarda e criando relações com os adversários. Catia Paganote e Guipa são um exemplo disso. Eles nutrem sentimentos conflitantes um pelo outro, ao mesmo tempo que se adoram, brigam. Vem entender!

O carinho entre eles nasceu na Vila. Catia e Guipa eram moradores da Casa Verde, e por serem sempre os primeiros a acordar, acabaram conversando bastante e criaram uma amizade forte. Eles passaram de fase e subiram juntos para a Mansão. O jornalista deixou claro que a ex-Paquita era sua prioridade número um! Já na visão de Catia, Guipa era um de seus grandes parceiros no jogo, mas ela sempre mostrou que sua estratégia é mais individual.

Mas tudo desandou na primeira formação da Zona de Risco da Mansão. Guipa brigou com Bruno Cardoso após alegar que nunca tinha falado mal de Taty Pink e ser desmentido pelo palhaço. Para se defender do voto do rival, Guipa citou uma frase de Catia, dando a entender que o palhaço teria se arrependido de tretar com o jornalista.

Novamente, Bruno desmentiu Guipa, e ainda ficou muito chateado com Catia. A ex-Paquita negou a fala do jornalista na hora, mas o palhaço não viu e acabou votando nela. Essa mega confusão implodiu a amizade entre a Conquisteira e Guipa, pois ela deixou de confiar no colega e chegou a dizer: “Nem volta a falar comigo, para mim acabou”.

Publicidade

Com jeitinho, o jornalista foi contornando a situação e reiterando sua amizade com Catia, prometendo, inclusive, que a protegeria em possíveis berlindas.

Na segunda formação da Zona de Risco, Catia votou estrategicamente em Guipa, para tentar se salvar. Ela explicou para Dona Geni que quis dar o troco no parceiro: ”Para ele ver como doeu”.

Publicidade

Veja:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Depois do voto, a mágoa parece ter passado, e os dois voltaram a ser próximos. Nesta quarta (29), a participante chegou até a aconselhar o jornalista: “Acho que você tem que tomar cuidado com as pessoas que você fala”. Guipa jurou para a amiga que ela é a única pessoa que ele “entra na frente da bala” para proteger. Eles relembraram o episódio da briga por conta de fala do jornalista na votação, e ele pediu desculpas novamente: “Tem que parar de achar que estou metendo o louco e mentindo para você”.

Publicidade

Os dois cochicharam para falar mal dos grupos da Mansão e de Conquisteiros “em cima do muro”, como Taty Pink e Fellipe Villas.

Assista :

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

E aí, torce por essa amizade?

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

Dicionário Conquisteiro! Descubra os termos usados no reality :

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A Grande Conquista 2 é muito mais do que um simples reality show, é uma verdadeira fábrica de pérolas linguísticas! Vamos começar pelos termos exclusivos do programa que dão um toque único a toda essa diversão caótica em busca do prêmio milionário. Confira os termos e expressões da nova temporada!