Mudança de planos? Rambo se recusa a indicar Hideo para a Zona de Risco Rambo e Baronesa não chegaram a um consenso sobre a indicação dos Donos (reprodução playplus)

O clima está tenso na noite da primeira Zona de Risco da Mansão! Os Donos de A Grande Conquista 2 precisam entrar em consenso sobre qual Conquisteiro vão mandar diretamente para a Berlinda. Pelo rumo das últimas conversas, tudo indicava que o voto dos mandachuvas seria em Hideo. Mas parece que agora, Rambo não concorda com essa decisão. Confira!

Faltando poucas horas para o início do votatório, Baronesa e Rambo tiveram sua última conversa sobre que decisão tomariam. A mãe de MC Gui quer indicar alguém que é considerado um jogador fraco: “Vamos supor que eu vá para a Zona de Risco, e eu vou com pessoas que eu considero que não estão jogando no momento. Para mim, o Hideo não está [jogando bem]”.

Já Rambo discorda de mandar Hideo para a berlinda e quer indicar Albú. “Se eu tenho poder de não concordar, eu não concordo com você”, disparou o humorista. “A gente tem que entrar em um acordo, Rambo, porque não tem outra pessoa”. Para Baronesa, é inviável indicar Albú, pois ele a protegeu quando era Dono da Casa Laranja na Vila. “Ele me protegeu”, justificou a Conquisteira. “Não vou aceitar você falar ‘tal’ se temos o mesmo poder”, insistiu o Dono da semana.

Os Donos continuaram discutindo e cogitaram resolver na sorte: jogar par ou ímpar. “A gente vai ter que chamar a produção”, cogitou Rambo. Os nomes mais mencionados durante a conversa foram Bruno, Hideo, Guipa e Albú. Eita! Será que vão chegar em um nome definitivo?

Assista à conversa:

Façam suas apostas e não perca a Zona de Risco nesta terça (14), às 22h30, na tela da RECORD!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

share Eles sobreviveram à Vila e agora podem usufruir das comodidades da Mansão de A Grande Conquista! O público escolheu o seleto grupo de Conquisteiros e a segunda fase do jogo começou, o que esperar desse time especial?