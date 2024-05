Alto contraste

Novo comando! Hideo e Lucas de Albú são os novos Donos da Mansão HIDEO ESCOLHEU DE ALBÚ PARA OCUPAR A SEGUNDA VAGA DE DONO (Antonio Chahestian/RECORD)

Após a eliminação de MC Mari de A Grande Conquista 2, os Conquisteiros participaram da Dinâmica dos Donos. O grande vencedor foi Hideo, que, ao ocupar a posição de Dono, escolheu Lucas De Albú para compartilhar o reinado. Confira o spoiler!

Logo após a escolha do professor, De Albú foi questionar os motivos da decisão. “Eu quero entender esse jogo [...]. Eu estou muito perdido, preciso saber quem está comigo de verdade”, respondeu. Além disso, ele fez questão de pontuar que gosta dos jogadores de ambos grupos e que enxerga o nutricionista como um grande jogador.

Os novos Donos da Mansão definiram as responsabilidades dos Conquisteiros e anunciaram os privilegiados convidados da Suíte dos Donos. Taty Pink, Brenno e Lizi foram os escolhidos para desfrutar do luxuoso quarto, enquanto Brenno e Taty Pink assumiram a organização da cozinha. Fernando e Rambo ficaram encarregados da área externa. Já Edlaine e Kaio assumiram as funções das áreas internas.

Com acesso à luxuosa suíte, Hideo, De Albú e seus convidados se deliciaram com o espaço. Acompanhados por Taty Pink, Brenno e Lizi, os Donos aproveitaram o momento para brindar e comemorar a conquista. Com direito à brinde, eles comemoraram demais enquanto entrava no espaço. “Que chique”, exclamou Taty Pink, admirando o luxo do quarto. “Muita sabedoria no mandato de vocês. É a tua hora, Hideo, de se posicionar, de mexer nesse jogo”, comentou Lizi para os novos mandachuvas.

Na sala da Mansão, Vinigram expressou sua tranquilidade para Guipa: “Não me sinto ameaçado essa semana, de novo”. O jornalista questionou se era bom ou ruim. Em seguida, o cantor criticou Kaio e Edlaine que não deram parabéns aos novos mandachuvas. Brenno foi um que foi em direção ao Hideo e o parabenizou pela vitória: “Não me abandona”, disparou Hideo enquanto abraçava o ator.

Curiosos para saber as estratégias dos novos Donos?

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

share Como uma canção que chega ao fim, o jogo terminou para a rainha do brega-funk. MC Mari reinou nos palcos do reality show como uma verdadeira diva. Desde o primeiro dia de Vila, ela protagonizou barracos históricos na temporada, se posicionou com as suas estratégias, chorou ao cair em três Zonas de Risco, mas também se divertiu muito!