Oficialmente Conquisteiros! Veja a retrospectiva de Anahí e Cel na Vila

Alto contraste

A+

A-

Any e Cel protagonizaram momentos importantes na Vila (Edu Moraes/RECORD)

Entre os 100 Vileiros do programa, Anahí Rodrighero e Cel garantiram um lugar especial no coração do público e na Mansão de A Grande Conquista 2! Não é fácil se destacar na Vila do reality, mas com personalidade forte e um empurrãozinho da Zona de Risco, a dupla pode descansar até a segunda fase do programa.

Logo que chegaram na Vila, os dois trocaram algumas palavrinhas e já se adoraram! Anahí e Cel foram moradores na Casa Laranja, se tornaram amigos e apoiaram um ao outro em momentos difíceis do jogo.

O baque inicial dos moradores no confinamento foi a primeira Zona de Risco. Anahí e Cel caíram na berlinda após desempenho ruim na Prova do Gabarito. A empresária ficou tão nervosa que até pensou em desistir do programa: “O povo é que vai decidir, tenho meus erros e acertos”, disse em conversa com MC Mari e Cacau Luz, Dona da Casa que escolheu Anahí e Cel para a prova.

Na noite de eliminação, a Vileira discutiu com Kadu Rodrigues enquanto aguardavam o resultado da votação. O empresário perdeu a paciência ao ouvir Anahí falar sobre participantes VTzeiros e algazarra na Casa Laranja. Kadu foi eliminado, mas a rival e Cel voltaram triunfantes para o jogo.

Publicidade

Durante o confinamento, é claro que a dupla não fugiu das tretas! Anahí e Lizi Gutierrez declararam rivalidade após a ex-peoa causar confusões em uma madrugada. Elas trocaram ofensas e a Conquisteira disparou: “Ela é podre, ela é a própria escuridão. Pesada! Conviver com essa mulher, não dá. Ela quer ser o centro das atenções e caçar treta o tempo todo!”

Apesar de Cel se manter tranquilo na maior parte do tempo, se envolveu em uma confusão com Hadad. Em conversa com o ex-Power Couple, o Conquisteiro tocou no nome de Luana Andrade, namorada de Hadad, que faleceu em novembro de 2023 após uma lipoaspiração no joelho. Cel citou que o Vileiro tinha perdido o amor de sua vida, e ele não curtiu o comentário e deu um corte no influenciador.

Publicidade

Cel pediu a opinião de Anahí e a amiga o aconselhou a se desculpar com Hadad e com o Brasil, pois achava que ele teria passado dos limites. O influenciador concordou: “Ninguém do Brasil sabe a dor que ele sentiu, eu nunca mais vou fazer isso nem com ele, nem com ninguém. Vou pedir perdão de novo, não só para ele, mas para a família dele e família da Lu. Eu peço desculpas por colocar tudo isso no meio”.

A dupla caiu novamente na Zona de Risco, dessa vez por indicação de Lucas de Albú e posterior desempenho na Prova Galeria de Arte. Eles saíram com os 15 eliminados, sem nem imaginar que foram os mais votados pelo público e garantiram vaga na Mansão do reality!

Publicidade

Veja o anúncio:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Agora, Anahí e Cel ficarão confinados até que a segunda fase do programa comece! Está torcendo por eles?

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Descubra o estilo de Rachel Sheherazade em A Grande Conquista 2:

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Os looks de Rachel Sheherazade em A Grande Conquista 2 foram tão aguardados quanto os 100 Vileiros! Todo mundo queria saber como a nova apresentadora se expressaria através dos figurinos. Mais clássica? Uma pitada de sensualidade? Estilo romântico? A loira tem personalidade forte, e aproveitou um pouquinho de cada tendência para personalizar seu estilo único. Veja: