Revelação, dança e fofoca: confira os melhores momentos da Festa Luta Livre

Alto contraste

A+

A-

Mucha lucha: Conquisteiros brilharam na festa inspirada nas lutas mexicanas (Reprodução/PlayPlus)

Com tantas tretas rolando em A Grande Conquista, a produção do reality se inspirou nas lutas livres mexicanas para o festerê da semana! Os moradores se jogaram no tema e até pintaram o rosto em referência às máscaras dos lutadores. Rolou muita coreografia, uma revelação bombástica e doses extras de fofoca.

A animação para a festa já começou quando Fred anunciou o tema, os Conquisteiros receberam os figurinos e soltaram a criatividade nas maquiagens. Todos participaram de um desfile divertido com narração especial de Vinigram.

A decoração foi um show à parte! A pista de dança era literalmente um ringue de boxe, e foi a parte mais movimentada da noite! Havia troféus, máscaras mexicanas, cartazes de “Mucha Lucha” e sofás coloridos. Os competidores foram recebidos ao som de Can U Feel It, hit marcante de Jean-Roch.

Após o brinde de praxe, os Conquisteiros se reuniram para cantar parabéns a Hideo, o cantor ficou super emocionado! Então todos abriram a pista de dança, e brilharam com coreografias de axé e muito funk. Taty Pink deixou Fernando Sampaio completamente hipnotizado ao mostrar sua versão sensual de Envolver, sucesso de Anitta. A cantora abriu até um espacate, deixando o colega de boca aberta!

Publicidade

Mas além de dança, rolaram fofocas e conselhos! Em papo com Fernando e Dona Geni, Catia soltou: “Têm pessoas que não fedem e nem cheiram, pessoas que poderiam ser mais, pessoas que acho que poderiam ser menos”. Aproveitando a deixa para dar uma alfinetada na relação entre Geni e Kaio Perroni, Fê falou: “Às vezes, você não consegue enxergar o que está diante de você, por causa do seu bom coração. Mas tem que lembrar que você está numa luta por um milhão de reais”.

Assista:

Publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Com alguns drinks a mais, Lizi Gutierrez finalmente revelou para Vinigram com todas as palavras de quem ela gosta: “A única pessoa que eu pegaria aqui, mas é meu amigo, é o Hadad”. A ex-peoa contou que não consegue se aproximar do empresário para dançar, pois quer “pegar ele”.

No final da festa, de calcinha e sutiã, Lizi fez todos darem risada ao fazer “o rapa” nas comidas que sobraram com Any! Elas colocaram os alimentos de qualquer jeito na boca e quase fizeram xixi de tanto rir ao verem que estavam com as bocas sujas.

Publicidade

Veja:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Conheça os emojis dos participantes de A Grande Conquista 2:

Publicidade 1 / 21 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Os 20 Conquisteiros da Mansão passaram por um difícil período na Vila e tiveram a ajuda dos fãs para chegarem à segunda fase de A Grande Conquista! Para engajar ainda mais as torcidas, cada participante tem um emoji que o representa. Qual é o seu favorito?