Saia justa: Cel leva bronca ao sugerir ‘caso’ entre Edlaine e Kaio

O climão tomou conta do bate-papo entre os Conquisteiros (Reprodução/PlayPlus)

Quem nunca shippou um casal impossível? Na tarde desta terça (21), Cel gerou o maior climão ao comentar sobre a relação de Edlaine Barboza e Kaio Perroni em A Grande Conquista. Deu para perceber a vergonha dos três com a situação, mas o influenciador foi repreendido e pediu desculpas rapidamente.

Edlaine tem um relacionamento sério fora do reality, mas Cel não lembrava do fato. Quando ele chegou para conversar com a dupla, ouviu Kaio comentar que iria ganhar um cafuné da amiga, e soltou: “Vocês estão de caso? Estou zoando”, nesse momento o silêncio tomou conta, mas Cel completou: “Sinto que a Edi é minha cunhada!”

O militar cortou a conversa com uma cara fechada: “Cunhada de quê?” Então o colega tentou se justificar, alegando que a amizade dos dois é muito bonita: “Não estou dizendo que vocês são namorados. Não tem nada a ver. Desculpa, inclusive, para o seu marido, como é o nome? Ricardo, desculpe!”

Todos fingiram que o papo não aconteceu e que Cel quis apenas elogiar. E aí, você passa pano para o escorregão do influenciador ou concorda com ele?

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

