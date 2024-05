Sob nova direção: Baronesa e Rambo são os primeiros Donos da Mansão A Conquisteira se tornou a primeira Dona após uma prova de sorte e escolheu Will para dividir o cargo; confira como foram distribuídas as funções

Baronesa se torna a primeira Dona da Mansão e escolhe Rambo como segundo Dono (Edu Moraes/RECORD)

A fase da Mansão de A Grande Conquista chegou com tudo! Toda casa precisa de ordem, e na Mansão essa é a função do Dono. Durante a madrugada desta sexta (10), os 20 Conquisteiros participaram de uma atividade de sorte e Cláudia Baronesa virou a primeira Dona da Mansão. Pela regra do reality, a empresária escolheu uma pessoa para ser o segundo Dono no caso foi Will Rambo.

No entanto, o humorista não gostou da decisão, pois um deles irá direto para a Zona de Risco. Enquanto o Conquisteiro desabafava com os colegas, Baronesa se justificou: “Tive que agir com meu coração e com estratégia do jogo, porque eu não tenho mesmo uma troca. E talvez lá a gente tenha”.

Em seguida, eles escolheram os convidados para a suíte e os encarregados das tarefas da Mansão. Com todos os moradores reunidos, os chefes decidiram que MC Mari, Kaio e Vinigram poderiam ir à suíte e que Dona Geni e Catia cuidariam da cozinha. Os responsáveis pelas áreas interna serão Kaio e Edlaine, e na parte externa Guipa e Fellipe Villas.

Confira o momento da decisão:

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.