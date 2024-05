Taty Pink se preocupa com possibilidade de romance com Fellipe Villas: ‘Vão dizer, olha a casada dando moral’ Ambos se aproximaram muito no convívio da Mansão em A Grande Conquista

Alto contraste

A+

A-

Será que essa amizade é colorida? (Reprodução/PlayPlus)

Já faz alguns dias que o burburinho sobre possível envolvimento entre Fellipe Villas e Taty Pink ronda os ares de A Grande Conquista. Os moradores perceberam que a amizade cresceu e que o policial mostra um cuidado todo especial com a cantora, passando cremes e até cortando as unhas dela. Porém, Taty é casada, e está preocupada com o que o público pode achar da situação.

Em conversa com Hideo, ela soltou: “Sou casada no papel, meu relacionamento com Daniel [o marido] é meio assim, ele mora lá, eu cá. Enfim, não quero falar. Ele tem muito cuidado comigo, se preocupa, cuida e me protege, só que a gente... Era para eu ter falado que era solteira”, soltou.

Apesar de afirmar que não se relacionaria com ninguém no reality, mesmo se entrasse solteira, Taty acredita que Fellipe possa estar envolvido: “Vamos dizer que o menino tem interesse, quando ele perceber que é só amizade, vai esquecer”, apontou. Para Hideo, o policial tem apenas uma carência de amizade e encontrou na cantora um ombro amigo.

“Eu sei que posso estar sendo julgada por isso, se eu cair em uma Zona de Risco, pode ser que eu saia por causa disso. As pessoas maldam muito, vão dizer, olha a casada dando moral para o menino”, desabafou Taty. Hideo deu risada e aconselhou a amiga a aceitar as massagens: “Se não fosse ele, você iria para um spa e fariam do mesmo jeito”, brincou.

Publicidade

Ao mesmo tempo que se preocupa com o que pensam de suas atitudes, Taty tem medo de ser traída pelo marido: “Vou dizer que sou casada, mas vai que estou levando chifre lá fora, vou levar nome de chifruda!”

Veja o bate-papo:

Publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As fofocas sobre o interesse de Fellipe em Taty ganharam força quando o policial apareceu cortando as unhas da cantora com um carinho que ele não demostra para ninguém no reality.

Depois de ver Fellipe dando um beijinho na cabeça de Taty, Lizi Gutierrez e MC Mari olharam uma para a outra e comentaram: “Está sentindo? Hum, o cheiro de amor no ar!”

Publicidade

Assista:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os Conquisteiros fizeram um interrogatório sobre o casamento da cantora, e Vinigram chegou à conclusão de que Taty tem um relacionamento sério, mas que ficou baqueado por ela entrar no reality. Fernado sampaio perguntou a data do casamento da cantora, mas ela não soube responder, fazendo todos caírem na gargalhada: “Ela solteira, metendo o louco”, brincou Mari.

Em outro momento na sala, Fellipe e Taty protagonizaram um momento fofo cantando Que Sorte A Nossa, música de Matheus & Kauan. Olha esse refrão: “Tantos sorrisos por aí e você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não, e não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa”. Seria uma indireta? Vamos acompanhar os próximos capítulos!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Dicionário Conquisteiro: descubra os termos usados no reality:

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A Grande Conquista 2 é muito mais do que um simples reality show, é uma verdadeira fábrica de pérolas linguísticas! Vamos começar pelos termos exclusivos do programa que dão um toque único a toda essa diversão caótica em busca do prêmio milionário. Confira os termos e expressões da nova temporada!