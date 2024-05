Novidades |Do R7

‘Você se perdeu para virar sombra do Kaio’, dispara Lizi para Edlaine A dupla está deixando a influenciadora intrigada

‘Você se perdeu para virar sombra do Kaio’, dispara Lizi para Edlaine De que lado você está nessa treta? (Antonio Chahestian/RECORD)

Na noite de sexta (24), o clima esquentou entre Edlaine, Kaio e Lizi após uma dinâmica do Hora do Faro. Muitas relações mudaram da fase da Vila para a Mansão de A Grande Conquista 2, e uma delas foi a de Kaio com Dona Geni. Eles eram bem próximos, mas depois que foram selecionados para a Mansão, o militar se aproximou muito de Edlaine, o que gerou críticas entre os moradores.

“Vocês soltaram a mão de pessoas próximas a vocês. Isso fala muito mais sobre vocês do que de mim”, disparou Lizi sobre o afastamento de Dona Geni e Kaio. Já Edlaine prontamente respondeu que Lizi não tinha sororidade. Kaio, então, se defendeu dizendo que prova com atitudes. “Os nomes que eu protejo não foram pautados na Zona de Risco. Isso é proteção”, compartilhou o militar.

“Vocês dois são ‘solta mão. Soberbas! Vai, faz o jogo de vocês. O Brasil está vendo o jogo ridículo de vocês dois”, criticou Lizi aos gritos. “É o teu sonho ter uma amizade igual a nossa”, disse Edlaine para a rival.

Veja:

Depois que a poeira abaixou, Lizi conversou com Bruno sobre ocorrido. A ex-peoa de A Fazenda revelou que estava decepcionada com Edlaine. Segundo ela, a modelo se isolou e virou uma pessoa soberba na Mansão. “Eu gostava de desabafar com ela”, disse Lizi.

Assista ao bate-papo!

De que lado você está nessa treta?

Sob o comando de Rachel Sherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

