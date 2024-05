Novidades |Do R7

A Grande Conquista completa um mês! Edlaine, Kaio e Cel comemoram com retrospectiva do jogo Os três caíram na gargalhada ao relembrar dos momentos que viveram nos últimos dias

Um mês de A Grande Conquista: Edlaine, Kaio e Cel comemoram com retrospectiva do jogo Os Conquisteiros lembraram dos melhores momentos que viveram em um mês (reprodução playplus)

Nesta segunda (22), A Grande Conquista 2 completa um mês no ar! Entre tretas, disputas, festas e competição, já dá pra dizer que eles viveram muito. Em comemoração, Edlaine, Kaio e Cel se divertiram fazendo uma retrospectiva do jogo até aqui. A dupla de amigos revisitou momentos emblemáticos, desde os dias de perrengues na Vila até as provas, inclusive a que Fellipe ganhou um carro novinho em folha. Cel ficou acompanhando a conversa entre eles.

“Tem muita história aqui em 30 dias”, compartilhou Edlaine enquanto citava os momentos. Eles fizeram questão de lembrar que antes da eliminação fake de Kaio, eles prepararam um bolo. “Graças a ele, a gente conseguiu fazer um bolo de chocolate e comer em praça pública. A gente fez história!”. Quem lembra? Edlaine fez questão de comentar que Kaio correu para que Liziane pudesse andar, fazendo referência ao momento que Lizi entrou no mercado para comprar os ingredientes do doce.

“Depois desse ato heróico de salvar o nosso estômago e comer um docinho, Kaio Perroni é eliminado para a tristeza de Edlaine”, narrou a modelo. Logo depois, eles comentaram sobre o inicio da fase da Mansão. Edlaine aproveitou o momento da brincadeira para provocar também. Ela começou a contar que Kaio chegou na Mansão e fez amizade com ela e com mais alguém, que preferiu manter o silêncio na hora que ia citar. Mas ao que tudo indica, era Dona Geni.

Os participantes também reconheceram suas falhas durante a competição: “Falamos algumas besteiras? Algumas. Já erramos algumas vezes? Várias, mas acertamos também”, brincou Edlaine.

“Hoje, às 23h45, Kaio Perroni voltará tirando esse colar de alvo e colocando uma nova pessoa em seu lugar na Zona de Risco.”, disse a amiga esperançosa sobre a Prova da Virada desta quarta (22).

Assista ao momento:

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

