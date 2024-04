Reality A Grande Conquista 2 chega ‘completaço’ na tela da RECORD Além de Rachel Sheherazade no comando, atração terá prova valendo carro zero, companheiro virtual com o auxílio luxuoso da inteligência artificial e 100 participantes enfrentando perrengues para chegar à Mansão; programa estreia nesta segunda (22), às 22h30

Direto do Campo de Provas de A Grande Conquista, coletiva trouxe as principais novidades (RECORD/Antonio Chahestian)

Direto do Campo de Provas de A Grande Conquista 2, o diretor do núcleo de realities da RECORD, Rodrigo Carelli, a apresentadora Rachel Sheherazade, o diretor Fernando Viudez, a diretora de Conteúdo Digital e Transmídia do R7, Bia Cioffi, e os apresentadores do digital Lucas Selfie e Ju Nogueira adiantaram as principais novidades da temporada, que estreia na próxima segunda (22), às 22h30.

Com Rachel Sheherazade no comando, 100 participantes enfrentando perrengues na Vila antes de chegar à Mansão para seguir na disputa na segunda fase do jogo pelo prêmio milionário, desafio valendo carro zero, tentações e até um companheiro virtual chamado Fred (com o auxílio luxuoso da inteligência artificial), a segunda temporada promete entregar um reality completaço.

Para abrir os trabalhos com os jornalistas, Carelli comentou as mudanças na nova temporada: “Temos duas grandes novidades, a primeira é a nossa querida apresentadora Rachel Sheherazade, e a outra é que a fase da Vila, a primeira do programa, será maior, com 19 dias de confinamento e 18 dias no ar. Durante esses 18 dias, a gente vai ver 100 pessoas batalhando para chegar à Mansão, que é a segunda etapa do confinamento”, explicou.

As tentações já conhecidas do público na primeira edição devem gerar muito entretenimento para a família brasileira e, claro, incendiar as três casas da Vila.

“Ao longo dos 18 dias, teremos dinâmicas para as pessoas conquistarem novas coisas para suas casas, para os participantes mudarem de casas e as tentações. Se o participante estiver naquele perrengue, em uma situação limite, e aparecer algo muito tentador, ele terá que decidir entre abrir mão de alguns confortos da casa ou pensar na coletividade e manter as coisas como estão”, avisou Carelli.

Empolgada com a estreia como apresentadora de reality, Sheherazade revela que mergulhou de cabeça na nova aventura e a sua preparação para o desafio inclui até aulas de teatro.

“Estou nas nuvens. [Agora] Sou a apresentadora de reality que passou por um reality show, então posso dizer que calcei os sapatos dos Vileiros e Conquisteiros que vou comandar em A Grande Conquista 2. Eu já passei pelas experiências pelas quais eles vão passar, passei pelas dores, pelas alegrias, acho que passei por quase tudo que um reality pode proporcionar”, comentou Sheherazade.

Participantes revelados

Para chegar até os 100 nomes bombásticos revelados na coletiva, a equipe do programa fez uma pré-seleção pelas inscrições e depois uma entrevista direta com mil candidatos até a lista final. “Mesmo os que são mais famosos desses 100, tiveram que se inscrever também. A gente quer que todo mundo comece do mesmo jeito, passando os mesmos perrengues, diferente da temporada passada, que tivemos um ‘grupo de elite’ antes na Mansão. Todo mundo está na mesma pegada e mesmo ponto de partida”, explica Carelli.

Provas de tirar o fôlego

Segundo Carelli, o reality terá provas grandes e impactantes. “Elas não têm aquelas características do Power Couple, de provas radicais, e são provas muito diferentes de A Fazenda. A gente quer fazer um padrão para cada um dos realities, [que sejam] completamente diferentes. Nessa temporada, inclusive, acho que a gente acertou nesse tom de ter provas surpreendentes, dinâmicas e muito bonitas visualmente”, adiantou o diretor.

Público interage e muda rumos do jogo

Bia Cioffi garante que não vai faltar interação no reality. “Uma coisa muito legal de A Grande Conquista é que além das votações para eliminação, o público participa muito ativamente da escolha de punições, dos prêmios e também das dinâmicas”.

No digital, O Grande React também chega com novidades. “Sempre que tiver o programa ao vivo na TV, a gente está em segunda tela nas redes sociais e nas plataformas digitais da RECORD, com Lucas Selfie e Ju Nogueira [influenciadora e especialista em realities]”, explica Bia.

E para quem é fã da Cabine de Descompressão, que mostra o primeiro contato do participante com o mundo real ao deixar o confinamento, nesta temporada o público vai acompanhar esse momento com os 80 que não subirem para a Mansão.

Fique ligado! A Grande Conquista 2 estreia nesta segunda (22), às 22h30, na tela da RECORD.

Carelli dá spoiler sobre provas de A Grande Conquista:

