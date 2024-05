Câmera de segurança pode ajudar a desvendar execução misteriosa em Ibiúna (SP)

Alto contraste

RESUMINDO A NOTÍCIA Homem é executado na frente dos filhos em Ibiúna (SP);

A suspeita é de que a motivação do crime seria uma desentendimento antigo

A mulher de Valdir também foi atingida pelos disparos, mas não corre risco de morte;

A polícia agora procura encontrar os criminosos.

Homem é executado na frente dos filhos em Ibiúna (SP) (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral Manhã exibiu o caso de uma família que foi alvo de uma emboscada enquanto chegava em casa em Ibiúna (SP). Valmir e sua família foram atacados por criminosos armados, que abriram fogo contra o carro onde estavam. A suspeita é que o crime tenha sido motivado por desavenças do passado.

Os filhos do casal presenciaram o assassinato do pai no banco de trás do veículo, mas não foram feridos. Sua esposa também foi baleada e socorrida por uma vizinha.

Valmir era conhecido na cidade por ser vendedor de espetinhos de churrasco na praça do centro. Definido como uma pessoa educada e querida por todos, os moradores locais estão abalados com o crime.

Valmir deixou dois filhos, um menino de 13 anos, e uma menina de 4 anos.

“O pai dela, Seu Zé, sempre conversa comigo, e ele nunca falou que a Talita e o marido estavam sendo ameaçados. Está todo mundo em Ibiúna, eu acredito que chocados, como estou eu”, diz conhecida da vítima.

Os criminosos imaginaram que por se tratar de um local de mata e com pouca movimentação não haveria testemunhas, mas uma câmera de segurança registrou toda a ação criminosa.

A Polícia Civil está realizando diligências para identificar os responsáveis pelo crime e busca novas imagens que possam ajudar nas investigações.

Confira na íntegra:

