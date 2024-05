Comerciante recebe ameaças do ex-genro dias antes de ser assassinado Motivação do crime que abalou Ribeirão Pires (SP) teria sido dinheiro; entenda o caso

RESUMINDO A NOTÍCIA Comerciante é morto a tiros, em Ribeirão Pires (SP);

O suspeito de cometer o crime é o ex-namorado da filha;

O homem teria recebido ameaças dias antes de ser assassinado;

Polícia segue investigando o caso.

Homem é morto pelo ex-namorado da filha, em Ribeirão Pires (SP) (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral Manhã exibiu o caso de um comerciante que foi morto a tiros em frente a uma clínica médica, em Ribeirão Pires (SP). O suspeito de cometer o crime é o ex-genro e as motivações seriam questões financeiras e vingança.

O comerciante estava em uma clínica médica para passar em uma consulta, quando dois homens chegaram atirando e deixaram o corpo do homem ao lado do carro, no chão.

Segundo Eduardo, sogro do comerciante, ele teria recebido ameaças do suspeito, dias antes de ser morto: “O ex-namorado da filha dele que cismou de fazer a vingança, ameaçou ele [o comerciante] umas três ou quatro vezes, só que não acreditava que ele ia fazer isso, né?”

A motivação do crime seria dinheiro: “A filha dele separou e ele [o suspeito] queria ter direito aos bens”, lamenta o sogro da vítima e pede justiça pela morte do homem: “Muito querido, muito trabalhador, um homem batalhador, nós queremos justiça. Queremos que ele pague pelo que fez”.

“Tudo leva a crer que é o ex-genro do comerciante”, diz Sandro Torres, Secretário de Segurança de Ribeirão Pires (SP), que afirma o andamento nas buscas pelos suspeitos.

Assista ao vídeo:

O Balanço Geral Manhã vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 5h, na tela da RECORD.