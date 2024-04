‘Ele é assim mesmo’, diz mulher ao ser questionada por bancários sobre a cor de idoso que já estava morto Erika de Sousa Vieira Nunes alegou que homem estava com vida quando entrou no banco para pegar empréstimo no valor de R$ 17 mil

Erika leva homem morto para saca empréstimo em agência bancária Erika leva homem morto para saca empréstimo em agência bancária (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral Manhã trouxe detalhes sobre o caso de Erika de Sousa Vieira Nunes, presa em flagrante por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver — tratar o corpo do cadáver com desprezo. A mulher levou um idoso morto para tentar sacar um empréstimo de R$ 17 mil em uma agência bancária em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. A ação foi gravada por funcionários do banco que desconfiaram da moça.

O senhor chegou em uma cadeira de rodas empurrada por Erika, que alegou que ele estava apenas doente. No vídeo divulgado na internet, a possível golpista falou com a vítima e pegou sua mão para supostamente para ajudá-lo com a assinatura.

Na gravação, ao tentar ajudar idoso a assinar o documento, disse: “Eu não posso assinar pelo senhor. O que eu puder fazer, eu faço”, comentou.

Funcionários do banco, desconfiados com a falta de movimento do idoso, chamaram o atendimento médico. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constatou a morte de Paulo Roberto Braga, de 68 anos, que foi levado ao Instituto Médico Legal logo em seguida.

Momentos antes de chamar os médicos, um dos funcionários questionou Erika sobre a cor do idoso, que segundo ela, estaria pálido. Porém, a mulher negou: “Ele é assim mesmo”, disse.

Em depoimento, a mulher afirmou que o idoso estava vivo, e segundo ela, Paulo estava internado com pneumonia, mas ao ter alta médica, queria passar no banco para sacar o dinheiro do empréstimo.

Assista ao vídeo:

