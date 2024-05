‘Eu ouvi seis ou oito disparos”, diz vizinha de compositor assassinado ao lado da cachorra de estimação

Balanço Geral |Do R7

Escritor e sua cachorra de estimação são encontrados mortos em Jaguariúna (SP) (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral trouxe o caso do escritor e compositor Caio César, de Jaguariúna (SP), que foi brutalmente assassinado ao lado de sua cachorra de estimação. A vítima foi encontrada com a chave do carro nas mãos após ser atingida por muitos disparos.

“Eu estava fazendo faxina em casa, e a gente só ouviu os tiros [o tiroteio], não vi movimentação nenhuma”, diz testemunha e vizinha da vítima, e complementa: “Eu ouvi uns seis ou oito disparos”.

Próximo à residência do compositor, teria uma casa abandonada que acabou sendo invadida por pessoas em vulnerabilidade social. A suspeita é que os atiradores teriam encontrado uma rota de fuga por essa residência.

Ainda não se sabe ao certo o motivo do crime. A polícia trabalha com três principais possibilidades: crime passional, motivado por emoção ou paixão.

Os investigadores também pesquisam a movimentação bancária para saber se ele foi vítima de um sequestro para sacar dinheiro e procuram saber se o cachorro de estimação, da raça pitbull já teria atacado alguém, o que motivaria uma vingança.

O caso foi registrado como homicídio na delegacia da cidade.

Confira na íntegra:

