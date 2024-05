Homem espera medida protetiva vencer para matar a ex-namorada na frente da filha

Alto contraste

A+

A-

Homem mata a ex e o atual namorado dela (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral trouxe com exclusividade o caso Jaiane, assassinada pelo ex-namorado, Vinicius. Câmeras de monitoramento registraram o momento que ele invandiu a casa para matar a vítima e o seu atual namorado, Everaldo.

O relacionamento do casal durou três anos e tinham uma filha de 1 ano e 8 meses. Eles haviam se separado recentemente e o suspeito não aceitava o fim.

Cansada de viver em um relacionamento conturbado, a vítima pediu uma medida protetiva de três meses contra Vinicius. Quando o efeito acabou, ele voltou a atormentar a vida de Jaiane.

O suspeito chegou em um carro preto para visitar a filha, mas Jaiane não permitiu que ele entrasse por conta do horário. A moto do namorado na garagem da casa teria sido o gatilho para o homem cometer o crime. Tomado pelo ciúme, Vinicius pulou o muro, invadiu a casa da vítima e atirou diversas vezes contra ela.

Publicidade

No momento do crime, a filha do casal estava presente. Assustada, a sobrinha da vítima que também estava no local, se escondeu no banheiro com a criança no colo.

Ao ouvir os disparos, Everaldo tentou fugir pelos fundos da casa e implorou para Vinicius não o matar. Mas o suspeito atirou contra ele a sangue-frio.

Publicidade

Os vizinhos chamaram a polícia ao escutar os tiros, e quando os policiais chegaram no local, a filha estava ao lado do corpo da mãe.

A polícia segue procurando Vinicius e o comparsa que estava dirigindo o carro que o ajudou a fugir.

Publicidade

O caso é investigado como feminicídio e homicídio doloso, que é quando uma pessoa mata a outra intencionalmente.

Assista ao vídeo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.