Homem mata noiva a facadas e debocha de Maria da Penha: ‘Lei desgraçada’ Ao tentar terminar seu relacionamento, a mulher foi surpreendida por uma taque de fúria do ex-companheiro na frente dos filhos do casal; saiba mais

Alto contraste

A+

A-

RESUMINDO A NOTÍCIA Subitamente, refeição em família se transformou em um crime violento;

Após matar a noiva; o homem foi atrás dos filhos que presenciaram tudo;

Além de não se arrepender do feito, usou as redes sociais para debochar do crime;

Revoltados, familiares da vítima contaram detalhes sobre o que sabiam da relação.

A vítima não teve chances de se defender e morreu no local (Reprodução/RECORD)

A câmera de segurança de uma casa em São Paulo registrou o momento em que uma cena cotidiana da família se transformou em uma tragédia. Com imagens exclusivas das gravações, o Balanço Geral contou o caso da contadora Leidiane que, ao tentar dar um ponto final em uma relação conturbada, foi atacada e morta a facadas pelo próprio noivo, Wendel Santos.

Em um momento de fúria do homem, a refeição familiar na cozinha da residência virou cenário de crime. A vítima estava lavando a louça quando foi surpreendida pelos golpes da arma branca e após ser atingida diversas vezes, ainda levou chutes até a morte.

Apavorados, a enteada e o filho da vítima, que estavam presentes quando tudo aconteceu, correram rapidamente. Antes disso, o adolescente tentou socorrer sua mãe, mas foi ameaçado com a mesma faca pelo criminoso, que não hesitou em continuar o ato violento.

Logo em seguida, Wendel saiu de casa ainda armado e foi atrás dos jovens, testemunhas do ataque fatal, que conseguiram fugir. Em depoimento exclusivo ao programa, Osmilda Pereira, irmã de Leidiane, falou sobre reação do sobrinho com o ocorrido: “Presenciou a mãe dele caindo”.

Publicidade

Após o crime, o assassino não demonstrou nenhum arrependimento e usou as redes sociais para debochar do feito. Em publicação no seu perfil, escreveu: “Essa maldita Lei que defende as mulheres para humilhar os homens... Agora vocês vão me prender morto, Lei desgraçada”, se referindo ao Código Penal Maria da Penha, que trata sobre violência doméstica.

Juntos há pouco mais de três anos, o casal estava noivo desde o final do ano passado e nunca levantou suspeitas sobre comportamentos agressivos na relação. Por meio das redes sociais, inclusive, ambos faziam publicações apaixonadas e declarações de amor. “Jamais alguém imaginava que ele iria tomar uma atitude como essa”, afirmou Elias Francisco, irmão da vítima, sobre Wendel.

Publicidade

Somente com a morte da mulher, sua família descobriu que, na verdade, a tranquilidade aparente do relacionamento não passava de fachada. Dois meses atrás, o homem havia tentado matar a mulher e a mesma câmera gravou tudo. Na cozinha onde foi morta, Leidiane recebeu um golpe “mata-leão” de Wendel, ficou caída no chão desacordada e, ao retomar a consciência, ainda foi ameaçada pelo noivo.

“A gente não tinha nem ideia dessa situação”, desabafou Elias. Mantendo escondidas as violências que vivia, a contadora tentava dar novas chandes para o companheiro. Porém, chegou ao seu limite e, agora, só queria terminar o noivado. Segundo seus familiares, ela chegou até a investir em uma terapia de casal. Mesmo assim, ele continuava agressivo.

Publicidade

Parentes da vítima acreditam, também, que tudo foi premeditado pelo assassino, até porque, logo após o crime, ele fugiu. O carinho demonstrado na internet também foi usado para justificar a criação de um cenário onde Wendel seria um bom companheiro.

Além do luto que sofrem pela perda, os familiares de Leidiane vivem a revolta causada pela demora da apreensão do criminoso. Wendel foi preso três dias depois do assassinato e, de acordo com Osmilda, até o momento em que foi capturado, o homem estava ativo nas redes sociais. “Muito revoltante”, afirmou a irmã da vítima.

Emocionada, a mãe da contadora falou sobre o assassino da filha: “Tirou o maior tesouro da minha vida”. Wendel já tinha um histórico de agressões com a ex-companheira e, apesar de já estar preso pelo crime mais recente, a família da última vítima teme que ele possa sair da cadeia e fazer o mesmo com outra pessoa. “Tem que pagar pelo que fez com a minha irmã”, falou Osmilda.

Confira na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique ligado no Balanço Geral para mais notícias como essa. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.