Miss Brasil dá notícias após desaparecer e relata traumas com as enchentes no RS Natálya Anderle chegou a ficar desaparecida por quatro dias e precisou entrar em contato com um velho amigo para contar seu estado de saúde; a mulher que morava nos Estados Unidos está grávida e teria vindo ao país para ter seu filho perto de familiares

Natálya Anderle revela que está traumatizada após passar por dificuldades com as enchentes em Roca Sales (RS) (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral trouxe detalhes sobre o caso de Natálya Anderle, a Miss Brasil 2008, de 37 anos, que estava a caminho da chácara dos pais no município de Roca Sales, no Rio Grande do Sul, quando desapareceu. A mulher está grávida e tinha acabado de chegar ao Brasil. Ela mora nos Estados Unidos há cinco anos e desembarcou em meio às fortes chuvas e enchentes.

A miss ficou incomunicável por quatro dias, até conseguir falar com Evandro, presidente do concurso, que ‘descobriu’ seus talentos. Ela enviou uma mensagem de voz para ele, pedindo ajuda para informar a todos sobre seu estado de saúde.

“Só para avisar que está tudo bem. Vou ficar sem sinal, e não tenho o número de nenhuma das emissoras [para avisar que está bem]”, disse a mulher em um áudio.

Evandro relatou que ficou preocupado quando soube que Natálya estava desaparecida, pois momentos antes de ver a notícia, tinha lido uma matéria sobre um deslizamento em Roca Sales que deixou algumas vítimas.

Ele ainda revelou que a mulher está bem, mas ainda com traumas pela situação que passou, principalmente pela sua gravidez. O sonho da miss sempre foi ser mãe.

“Ela chegou na sua terra natal com o objetivo de ter a criança perto da família”, disse Evandro. A mulher não mudou os planos mesmo com as fortes chuvas no estado, e vai ficar na cidade.

Com a instabilidade no sinal, Natálya mantém contato com o presidente do concurso, e também conseguiu fazer uma publicação nas suas redes sociais.

Assista ao vídeo:

