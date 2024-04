Balanço Geral |Do R7

‘Não é descartado o crime de natureza sexual’, diz advogado da família de Victória Lorrany Menina que estava desaparecida há nove dias foi localizada, sem vida, em matagal próximo à estrada que liga Charqueada a Piracicaba, no interior de São Paulo

Corpo de Victória Lorrany é encontrado em matagal e advogado da família da vítima acredita em crime sexual (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral trouxe mais detalhes sobre o caso da adolescente Victória Lorranny Coutinho, de 14 anos, que saiu de casa para comprar sorvete no dia 21 de abril e desapareceu misteriosamente em Charqueada, interior de São Paulo. Nesta terça (30), nove dias após o seu sumiço, o corpo da jovem foi encontrado em um matagal próximo à rodovia que liga a cidade com Piracicaba.

No dia do desaparecimento, imagens de câmera de segurança mostraram a jovem recusando subir na moto de um rapaz, porém, enquanto caminhava de volta para sua casa, testemunhas contam que a adolescente foi perseguida e colocada à força em um veículo prata.

A polícia continua com as investigações para descobrir a autoria do crime. O corpo de Victória foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) para ser examinado e analisado pelos peritos, que vão informar o momento da morte da menina. Além disso, há uma esperança, por parte dos policiais, para encontrar evidência dos possíveis suspeitos embaixo das unhas da vítima.

O advogado que representa a família de Victória, Fábio Costa, contou que o principal objetivo do caso é descobrir a autoria do crime. “A princípio temos um homicídio, mas não é descartado o crime de natureza sexual”, revelou o rapaz.

Assista ao vídeo:

