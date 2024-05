Sem trégua: criminosos tentam saquear casas no Rio Grande do Sul durante enchentes Policial efetuou um disparo contra um dos ladrões e precisou ser acalmado por colega; confira a seguir

Bandidos tentam roubar casas no meio de enchentes do Rio Grande do Sul e são presos (Reprodução/RECORD)

Afetado por fortes chuvas desde o fim de abril, o Rio Grande do Sul sofre com enchentes em quase 400 cidades do estado. Até o momento, o desastre deixou ao menos 90 mortos e quase 140 desaparecidos, mas afetou quase 1,5 milhões de pessoas, de acordo com dados do boletim da Defesa Civil. Além disso, cerca de 157 mil pessoas estão desalojadas.

No entanto, o Balanço Geral trouxe mais detalhes sobre uma tentativa de saqueamento nas casas, mesmo afetadas pelas enchentes. Agentes da Brigada Militar do Rio Grande do Sul flagraram criminosos que invadiram residências alagadas em busca de itens de valor.

Em vídeos divulgados na internet, testemunhas registraram a ação dos policiais, que abordaram os ladrões, e recuperaram o que seria furtado pelos criminosos. Nas imagens gravadas, um dos brigadistas chegou a atirar em direção de um dos bandidos, e precisou ser acalmado por um de seus colegas.

Em outra região do estado, a polícia também flagrou saqueadores e os prendeu. Os bandidos serão levados para a Porto Alegre (RS) para responder pelos crimes cometidos.

Assista ao vídeo:

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.