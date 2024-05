“Cantar é contar as histórias das nossas vidas”, afirma Thalita Pertuzatti A jurada do Canta Comigo 6 revelou que ficou intimidada ao se apresentar para o painel no Duelo de Jurados e falou sobre a empatia com os candidatos

Thalita venceu o Duelo de Jurados com 81% dos votos do público (Antonio Chahestian/RECORD)

Já imaginou viver um caso de amor com a sua profissão? Thalita Pertuzatti, a Whitney Houston brasileira, traz o brilho nos olhos de quem ama o que faz, e dessa forma, conquista ainda mais o coração dos fãs e do público do Canta Comigo 6. A artista cedeu entrevista ao site oficial para falar do Duelo de Jurados, da carreira e do reality.

“Foi maravilhoso cantar para amigos e parceiros, muitos ainda não conseguiram ir a um show meu, então cantei valendo como um show para eles, mas o nervoso foi inevitável”, contou. Thalita enfrentou Alma Thomas no duelo, e amou soltar a voz ao som de sofrência: “Ela faz parte da nossa vida e história, quem nunca sofreu de amor? Acredito que cantar é contar as histórias das nossas vidas em forma de música, então me realizei”.

Mesmo cantando lindamente e vencendo o embate com 81% dos votos do público, a jurada revelou que estava super nervosa na apresentação: “O painel é intimidador, apesar de saber das boas energias, votos e vibrações, me senti intimidada, era tudo ou tudo! Agora eu consigo entender de fato e verdade o que o candidato sente ao pisar no palco, isso com certeza aumenta a empatia!”

Aos futuros participantes, Thalita contou como conquistá-la no reality: “Se entrega, o Canta Comigo é sobre se conectar, isso vai além de uma canção, vai além de afinação e técnicas, é sobre a arte fluindo pelos poros, isso faz eu me conectar, levantar e cantar”, alertou.

Para quem quer novidade, a jurada vai lançar uma releitura de Olhos Coloridos em maio: “Música de enorme representatividade em minha vida, sucesso na voz da grande diva Sandra Sá”. Ela também prometeu que vários outros lançamentos de músicas inéditas vão acontecer ao longo do ano!

Já para os fãs que querem ouvir o deleite da voz de Thalita ao vivo, a cantora segue com dois shows na estrada, Whitney Forever e Soul Que Sou: “Estamos a todo vapor, sempre atualizando as datas pela minha rede social!”

Relembre o Duelo de Jurados :

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Criatividade! Reveja os looks do terceiro episódio do Canta Comigo:

