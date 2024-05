‘Experiência única’, define Robinson Monteiro sobre Duelo de Jurados do Canta Comigo Cantor gospel prefere chamar o embate de ‘feat’ por conta do carinho e respeito por Li Martins

Alto contraste

A+

A-

O jurado venceu o Duelo com 82% dos votos do público (Antonio Chahestian/RECORD)

Com voz marcante e impecável, Robinson Monteiro contribui para o painel do Canta Comigo 6 com a experiência de mais de duas décadas de carreira na música. No quarto episódio do programa, o jurado inverteu os papéis e encantou o público soltando a voz no Duelo de Jurados com Li Martins. Como ambos disseram, o que era para ser um embate virou um feat, ou melhor, um dueto entre amigos.

“Foi uma experiência única. Tenho muito respeito e carinho pela Li Martins. Adorei. Foram canções especiais e desafiadoras”, lembrou. Robinson interpretou um mix de músicas a cara dele: Angels, Isn’t She Lovely e É o Amor. Como resultado, o público ficou apaixonado pela performance e votou em peso, garantindo 82% de votos para o cantor.

Conhecido pela voz potente, Robinson contou sobre os cuidados com o bem precioso: “Na verdade, sempre treinei minha voz, faz parte da minha essência. Quero envelhecer com saúde vocal. Além de ser professor de canto, nasci para estudar sobre voz. Sou apaixonado por treinos vocais”, revelou.

E como especialista em canto, Robinson é um jurado detalhista e bastante atento. Segundo o cantor, para que ele aperte o botão é necessário que o candidato tenha boa performance, seja intérprete da música e se conecte com a canção: “Isso traz muita verdade na hora da apresentação”, pontuou.

Publicidade

Aos fãs apaixonados, o jurado soltou um spoiler: tem música nova no forno. Além de preparar conteúdos novos para o canal no Youtube, Robinson pretende lançar um EP chamado Saudade da Igrejinha com releituras de louvores antigos. Para ficar por dentro das novidades, que tal seguir o cantor nas redes sociais?

Relembre o Duelo de Jurados:

Publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Veja os candidatos que já se classificaram para as próximas etapas:

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Todos os domingos, 10 candidatos tentam levantar os 100 jurados do painel do Canta Comigo 6! Alguns conseguem ótimas notas e duelam pelas duas vagas nas semifinais, outros emocionam todos os especialistas e recebem nota máxima, garantindo o passaporte direto para a final do programa. Veja os participantes já classificados!