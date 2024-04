Julyana Lee ensina como economizar usando moda criativa Sempre bem vestida, a jurada do Canta Comigo 6 dividiu todos os segredos do look de estreia do programa

A especialista brilhou na estreia do Canta Comigo 6 com look nude (Reprodução/Acervo pessoal)

Já pensou em atualizar aquela peça que está de escanteio no seu guarda-roupa? Julyana Lee, jurada do Canta Comigo 6, customizou o próprio blazer e garantiu um visual de milhões para a estreia do programa. A melhor parte é que a especialista gastou pouco, usando criatividade e acertando de primeira em um look moderno.

Julyana customizou o blazer com aplicações brilhantes (REPRODUÇÃO/ACERVO PESSOAL)

Para começar, Ju definiu as cores branca e nude para montar o figurino. A jurada contou ao público até o preço que pagou em cada peça: “Esse blazer eu já tinha a um tempinho, paguei na época uns R$ 50 reais. Comprei esse top basicão branco, que custou uns R$ 14 reais, e um shorts de alfaiataria. Paguei R$ 28 nele”, revelou.

O lookinho completo saiu por menos de R$ 100 reais, e a sandália também já fazia parte do closet da blogueira.

Para brilhar na grande estreia, Ju resolveu fazer aplicações de correntes de strass nas extremidades do blazer, criando pontos de luz na peça: “Eu já tinha esses brilhinhos, então só costurei esses dias”, explicou.

Assista ao vídeo:

Curtiu o visual da cantora? Não deixe de assistir à estreia do Canta Comigo 6, que acontece neste domingo (14), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe todas as novidades no site oficial do programa.

Julyana Lee abre o guarda-roupa e dá dicas infalíveis de moda:

share O que moda e música têm em comum? Tudo! Por meio delas, expressamos personalidade, sentimentos e mostramos ao mundo nossa identidade! A jurada it girl do Canta Comigo Teen, Julyana Lee, vive no mundo artístico desde muito nova, quando fez parte do grupo Mulekada. Naquele tempo, ela já era referência de talento e estilo para as crianças, e hoje, continua inspirando fãs nas redes sociais com looks autênticos! A cantora abriu seu guarda-roupa e deu dicas valiosas: