Saiba o motivo do choro de Robson Moura no Canta Comigo O jurado ‘durão’ do reality musical foi às lágrimas com uma candidata muito especial

A apresentação foi muito emocionante para os 100 especialistas do painel (Edu Moraes/RECORD)

Atenção, isso não é um treinamento, Robson Moura chorou no painel do Canta Comigo! Para tocar o coração do nosso ‘malvado favorito’ o participante precisa emocionar para valer. No sétimo episódio do reality, Tânia Mayra conseguiu a façanha e recebeu elogios cheios de amor do jurado.

A candidata chegou plena ao palco, no auge de seis décadas de carreira, e soltou a voz com Black is Beautiful, de Elis Regina. Todos os especialistas do painel foram à loucura, cantando junto e vibrando pela vitória de Tânia.

Mas alguém chamou a atenção de Rodrigo Faro, pelo entusiasmo do início ao fim da performance. O apresentador perguntou o motivo do sentimento eufórico para Robson, e ele esclareceu: “Eu me emocionei, até fiz um comentário com a Graça [Cunha], a idade vai chegando e a gente precisa ver referências como ela, com técnicas modernas e a saúde na voz. Me emocionei, pois estava me inspirando na história dela e espero chegar aos 71 anos assim.”

Tânia também chorou de alegria, ela contou nos bastidores que teve muitas chances de ser famosa, mas sempre dava algo errado. Dessa vez deu tudo certo, ela vai para a final do reality com a lembrança de ter sido inspiração para cada jurado do painel.

Confira a apresentação completa:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Pretinho nada básico! Veja os looks incríveis do sétimo episódio do Canta Comigo 6:

