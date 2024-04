Saiba quem é a candidata nota 100 da estreia de Canta Comigo 6

Alto contraste

A+

A-

Carol conquistou os 100 jurados do reality e garantiu vaga para a final do Canta Comigo (Reprodução/RECORD)

A primeira finalista do Canta Comigo 6 fez mais do que uma apresentação perfeita, Carol Marques embalou os 100 jurados do programa em um misto de emoções que os fizeram chorar, sorrir e obviamente, apertar o botão. A música escolhida foi o clássico Didn’t We Almost Have It All, da diva Whitney Houston, mas a candidata também é conhecida por interpretar outra estrela, Adele.

Nascida em Itapira, São Paulo, Carol começou a cantar aos seis anos, dublando músicas da Xuxa pela cidade: “Não tenho um registro na carteira [de trabalho], porque eu só canto”, brincou a participante.

Carol contou que sua vida foi cheia de altos e baixos, mas durante a pandemia do Covid-19, chegou a deixar de acreditar em si: “Fiquei perdida, daí veio depressão, crises de ansiedade. Foi quando eu conheci meu amorzinho. A gente trabalha juntos hoje, somos uma dupla”.

A candidata já foi campeã e finalista de diversos realities musicais, em quase todos ela apresentava músicas de Adele, sua cantora inspiração, mas no Canta Comigo, resolveu mostrar outra face: “Hoje, vocês vão conhecer a Carol Marques”, cravou.

Continua após a publicidade

Os jurados não só conheceram, como se apaixonaram pela participante, que conseguiu a façanha de levantar todos os especialistas pela primeira vez na temporada. Rodrigo Faro ficou surpreso: “Que apresentação, que presença de palco, da primeira à última nota. Tem gente chorando, tem gente emocionada”.

Além da felicidade da nota máxima, Carol pôde trocar uma palavrinha com o marido, Tiago Marques, seu grande fã: “A cada dia me apaixono mais por essa mulher maravilhosa”, declarou o amado.

Continua após a publicidade

Como conquistou todos os jurados, Carol se tornou a primeira finalista da temporada. Será que vem um clássico de Adele na próxima apresentação?

Assista à performance completa:

Continua após a publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.