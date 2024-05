Talento puro! O sétimo episódio do Canta Comigo vai surpreender o público A diversidade vai invadir o palco do reality musical com vozes impecáveis neste domingo (26)

Alto contraste

A+

A-

O reality vai ao ar logo após o programa Hora do faro, a partir das 18 horas, na tela da RECORD (Antonio Chahestian/RECORD)

Alguns episódios do Canta Comigo são marcados por emoção, clássicos da música e histórias de vida dos candidatos. O sétimo programa da temporada está especialmente focado nas vozes dos participantes, com um toque de inspiração e friozinho na barriga. O público pode esperar verdadeiros espetáculos, com qualidade vocal e técnica. Alguma dúvida de que vem nota máxima?

Entre as canções que serão interpretadas, estão grandes sucessos, como Naquela Mesa, de Nelson Gonçalves, Travessia, música de Fernando Brant e Milton Nascimento, e Penhasco, de Luísa Sonza.

A penúltima classificatória terá ainda a presença ilustre de Kátia, como jurada especial. A cantora, que fez muito sucesso nas décadas de 1980 e 1990, é afilhada artística de ninguém menos do que o rei Roberto Carlos! Com uma carreira premiada, a artista já conquistou discos de ouro, platina e diamante, além de troféus importantes como Globo de Ouro, Sharp, música do ano, cantora revelação e muitos outros. Considerada uma das vozes mais românticas do Brasil, ela vai integrar o painel de jurados e avaliar os candidatos no palco.

Os fãs dos especialistas do painel também podem ficar preparados para ajudar mais uma dupla na votação do Duelo de Jurados. Quem será que vai abrilhantar o palco neste domingo (26)?

Publicidade

Assista à chamada:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Classificados! Relembre os finalistas e semifinalistas do Canta Comigo 6:

Publicidade 1 / 17 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Todos os domingos, 10 candidatos tentam levantar os 100 jurados do painel do Canta Comigo 6! Alguns conseguem ótimas notas e duelam pelas duas vagas nas semifinais, outros emocionam todos os especialistas e recebem nota máxima, garantindo o passaporte direto para a final do programa. Veja os participantes já classificados!