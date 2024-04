Caso Ariane: vítima chegou a postar nas redes sociais outras ameaças que recebeu do assassino Jovem de 18 anos perdeu a vida após tentar colocar um ponto final na relação com casual que mantinha com um homem de 55; entenda

RESUMINDO A NOTÍCIA Jovem de 18 anos é morta dentro de casa pelo ex-companheiro;

Uma semana antes do crime, Ariane foi ameaçada por Marco Antônio;

O homem de 55 anos não aceitava o fim do relacionamento casual;

Após atirar e matar Ariane, Marco tirou a própria vida.





A vítima foi morta a tiros por um homem que não aceitava o relacionamento casual (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta exibiu o caso de feminicídio que envolveu Ariane Aparecida de Oliveira, de 18 anos. A jovem foi morta pelo vigilante Marco Antônio, de 55, na casa onde vivia em Campinas (SP). Segundo a investigação, o homem não aceitava ter somente um relacionamento casual com a vítima e, após a tentativa de término, disparou contra a mulher.

Aos 12 anos, ela perdeu os pais e logo começou a se relacionar amorosamente com o vigilante. A relação era casual, ambos podiam se envolver com outras pessoas. Marco sempre aceitou essa condição, mas a história mudou quando ela decidiu colocar um ponto final.

“Ele acabou se aproveitando da fragilidade dela e de outras meninas, vários outros depoimentos contam que ele se relacionava com jovens mais novas, de 12 ou 13 anos, que era o fetiche dele”, disse uma testemunha que não quis se identificar.

Uma semana antes do crime, Marco Antonio tentou invadir a casa de Ariane com a desculpa de que pretendia pegar itens que havia esquecido, mas aos gritos, ela respondeu que ele não havia nada dele ali e pediu que fosse embora. A jovem chegou a postar o momento nas redes sociais e avisou que se algo acontecesse, a culpa seria do vigilante.

Em uma conversa com uma amiga, Ariane chegou a confidenciar momentos difíceis que passou ao lado do então parceiro: “Aí amiga, ele é outro também. Ontem veio aqui em casa e me deu um murro na cara, acredita?”. A vítima ainda reforçou: “Preciso sair dessa casa o mais rápido possível”.

Para essa amiga da vítima, outra pessoa pode ter feito a cabeça de Marco para cometer esse crime. Ela aponta uma ex-amiga de Ariane, que estaria se relacionando com o vigilante.

No dia do crime, Marco Antônio estava armado com um revólver e uma faca, e conseguiu entrar na casa após pular o muro. O irmão da vítima tentou impedir o assassino, mas não conseguiu. Ele foi direto para o quarto onde a Ariane estava e a atacou.

A vizinha da vítima contou como tudo aconteceu: “Eu saí no quintal, ouvi os gritos e, já imediatamente, ouvi os tiros”, revelou Ione Cunha.

Após cometer o crime, o homem tentou tirar a própria vida. Marco foi levado ao Hospital Municipal Dr. Mario Gatti em Campinas (SP), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

“Realmente, foi um baque, ficamos chocados, não esperava que faria isso, porque ele mostrava que a amava para as pessoas”, diz testemunha.

A polícia registou o caso na segunda Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas (SP) e as autoridades seguem investigando a possibilidade de ter outras pessoas envolvidas no crime.

