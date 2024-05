‘Ele já não tinha uma boa índole’, revela sogra de homem que forjou suicídio da esposa

Alto contraste

Marido forja suicídio da esposa e mãe revela nunca ter aprovado relacionamento (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta apurou mais detalhes sobre o assassinato de Tauana, no município de Praia Grande, litoral de São Paulo. O principal suspeito pela morte da mulher é o próprio marido, Felipe, que prestou um depoimento para a polícia e disse que a esposa teria tirado a própria vida após uma discussão do casal. Ele contou que saiu para dar uma volta, e ao retornar, encontrou a companheira morta com um lençol no pescoço.

No entanto, na delegacia, Felipe deu o nome de Wesley, seu irmão procurado pela Justiça, e a polícia só descobriu a mentira depois. Então, o chamaram para prestar um novo depoimento, mas ele não compareceu e fugiu.

A suspeita de que Felipe é o autor do crime aumentou ainda mais para a polícia e familiares, pois Tauana tinha marcas de tortura no corpo, o que para os investigadores, comprova que a cena foi forjada. Além disso, os dois filhos do casal estavam na casa e ouviram o que aconteceu.

Débora, mãe de Tauana, contou que não apoiava o relacionamento da filha com Felipe, pois, segundo ela, um episódio de violência já teria acontecido na relação. “Ele já não tinha uma boa índole”, disse.

A mulher revelou que a filha ficou afastada da família, porque os parentes não gostavam do rapaz, e a última vez que se viram foi há dois meses. “Infelizmente, agora, a vi no caixão”, desabafou.

A mãe da vítima também disse que Tauana jamais tiraria a própria vida. “Ela era apaixonada pelos filhos. Nunca passou pela cabeça dela [o suicídio]”, falou. Ela ainda comentou que sua neta, que ouviu toda a discussão, relatou que sua mãe sofreu golpes com uma madeira na cabeça e caiu com o olho aberto.

Assista ao vídeo:

