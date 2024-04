Família de homem morto após esposa atear fogo revela que mulher ‘brincava’ com tragédia Suspeita do crime também se feriu com queimadura e precisou de atendimento médico

Homem é morto na frente dos filhos com 90% do corpo queimado (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta apurou mais detalhes sobre o caso do frentista Márcio da Silva Oliveira, que morreu ao ser incendiado pela própria esposa em Paiçandu (PR). O casal teria discutido, e enquanto dormia em uma poltrona, a mulher colocou fogo no homem na frente dos filhos. A vítima teve 90% do corpo queimado e a ex-foi presa por colocar fogo no marido depois de uma discussão na frente dos filhos. Márcio teve 90% do corpo queimado.

Segundo a família do rapaz, a mulher já tinha prometido que iria colocar fogo no marido, mas os parentes achavam que se tratava de uma piada sem graça. “Ela falava: ‘Márcio vou tacar fogo em você', mas a gente sempre levou na brincadeira”, contou uma pessoa próxima à vítima.

Uma câmera de segurança da casa vizinha onde aconteceu a tragédia, registrou os reflexos do clarão ocasionado pelo fogo ateado na vítima, além dos gritos da mulher, que também se feriu.

A mulher foi detida cerca de 30 dias após o ocorrido. Ela recebeu voz de prisão assim que teve alta hospitalar. Para a polícia, ela é a responsável pela morte de Márcio.

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30; e aos sábados, com duas edições, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.