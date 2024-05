Idosa acamada presencia assassinato da nora e fica dois dias com o corpo em casa O então companheiro de Rosilda teria tido um surto antes de atingir a mulher com uma barra; entenda o caso

RESUMINDO A NOTÍCIA Mulher é assassinada pelo marido, e sogra da vítima fica dois dias com o corpo;

A idosa, de 89 anos, não conseguiu chamar a polícia ao ver o filho agredir e matar a própria nora;

Pelas razões do estado de saúde da idosa, a polícia decidiu não conduzi-la para a delegacia;

O suspeito segue foragido.

O Cidade Alerta trouxe o caso Rosilda Fatima Barbosa, de 49 anos, que morava com o marido e a mãe dele, de 89 anos, em Vitória (ES). Durante uma discussão, o homem teve um surto e matou a esposa. O assassino fugiu do local do crime e deixou a mãe acamada com o corpo da nora.

Segundo a idosa, durante a briga na madrugada, o companheiro teria agredido Rosilda com um pedaço de ferro ou madeira.

Sem conseguir levantar da cama ou pedir ajuda, a idosa presenciou o crime, mas não conseguia falar com a polícia ou pedir ajuda de vizinhos.

Dois dias depois, a idosa conseguiu chamar a atenção de um homem que passava pela região. Ele pulou o portão e, ao entrar na casa, encontrou o corpo da vítima.

O corpo de Rosilda foi encontrado com diversas marcas de agressão nos braço e pelas mãos, que indicam movimentos de defesa. Segundo testemunhas, as brigas eram comuns entre o casal, mas que por medo, não se envolviam.

Em razão ao estado de saúde da idosa, a Polícia Militar decidiu não levar a mulher até a delegacia para prestar depoimento.

O suspeito está foragido e a polícia segue com as investigações.

Confira na íntegra:

