Idoso se irrita com barulho de bombinha e dispara sete tiros contra os vizinhos Crime aconteceu em Cocalzinho de Goiás (GO); três pessoas envolvidas seguem sem identificação

Alto contraste

A+

A-

RESUMINDO A NOTÍCIA Homem de 70 anos mata vizinhos após se irritar com bombinha;

O barulho teria assustado o cachorro de José;

O autor do crime foi preso;

Os três homens que estavam no carro em que José fugiu não foram identificados.

Mãe e filho são mortos após vizinho se irritar com barulho de bombinhas (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta exibiu um caso de assassinato a sangue-frio em Cocalzinho de Goiás (GO). João, de 70 anos, foi preso suspeito de matar Valdete Cardoso, de 52 anos e o filho dela, Kalvitor Cardoso, de 30 anos. Segundo os moradores, o acusado teria se irritado com bombinhas que as vítimas haviam soltado, e que o barulho teria assustado o cachorro dele. A polícia agora procura outros homens que estavam em um carro e ajudaram na fuga do suspeito.

Moradores que presenciaram a cena afirmam que o desentendimento começou após João se irritar com os vizinhos que estavam soltando bombinhas na calçada dele. O barulho teria assustado o cachorro do idoso.

João chegou em um carro para conversar com os vizinhos e alegou que não queria criar confusão, mas, em seguida, pegou uma arma e efetuou sete disparos contra as vítimas. Uma terceira pessoa foi atingida e levada em estado grave para o hospital.

Abalados, os familiares das vítimas esperam por justiça e pedem que o homem responsável por tirar a vida de Kalvitor e Valdete permaneça preso.

Publicidade

Após o crime, João fugiu e entrou no banco do carona de um carro que já esperava por ele no local.

A polícia segue com as investigações para identificar os outros três homens envolvidos no crime.

Publicidade

Assista ao vídeo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30; e aos sábados, com duas edições, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.