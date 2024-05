Irmão gêmeo de suspeito de assassinar homem revela medo de ser confundido Vítima dizia ser integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital) e foi morto no portão da sua casa

Homem é morto após ter ataque de ciúme por esposa (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta apurou mais informações sobre o assassinato de Danilo, que dizia ser um integrante da maior facção criminosa do país, o PCC. A vítima foi baleada dentro da sua própria casa, na zona leste de São Paulo, e o crime aconteceu após um conflito entre ele e Cícero, amigo e cliente da lanchonete onde a ex-mulher do homem morto, Regiane, trabalha.

A mulher contou que, apesar de separados, o casal não se afastou totalmente, e até voltaram a morar juntos. A desavença começou após Cícero deixar Regiane na porta da sua casa. Danilo, ao ver a situação, ficou com ciúme, e foi tirar satisfação com o homem. Ele quebrou o celular e a chave do rapaz, que precisou pegar carona com um morador do bairro para buscar a chave reserva do seu carro.

Quando Cícero voltou para pegar o seu veículo, a situação parecia ter apaziguado. Regiane falou que os dois conversaram e até tomaram uma cerveja juntos. Porém, poucos minutos após se resolverem, Danilo foi surpreendido no portão da sua casa com disparos de arma de fogo.

Câmeras de segurança mostraram o momento em que Cícero volta até a casa de Regiane, chama pelo nome da vítima, que sai para atender e é assassinada.

“Não sei o que aconteceu esse dia, porque eu sempre atendia quando alguém o chamava”, contou Regiane, sobre o rapaz ter saído de casa.

Quando ela prestou depoimento na delegacia sobre o caso, disse não saber o nome do principal suspeito. Porém, a polícia conseguiu informações do rapaz, pois Danilo anotou a placa do carro de Cícero em um bilhete, guardou no bolso, e os investigadores encontraram a anotação, que levaram até o possível criminoso.

Após a morte de Danilo, Regiane revelou que recebeu uma ligação de um homem se passando por Cícero. O rapaz, depois, revelou que era o irmão do suspeito. “Ele disse que se tiver derramamento de sangue de um lado, terá do outro”, disse a ex-mulher da vítima.

Segundo a polícia, o irmão de Cícero, seu gêmeo idêntico, contou que está com medo de ser confundido com o parente, e sofrer alguma represália por parte da família da vítima.

Assista ao vídeo:

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30; e aos sábados, com duas edições, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.