Jovem desaparece ao sair para comprar açaí e aparece morta enrolada em uma lona O caso misterioso aconteceu em João Pessoa (PB) e ainda não ha indícios de quem seja o autor do crime; pai suspeita que tenha a ver com drogas

Corpo de mulher é encontrado enrolado em uma lona na Paraíba (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta trouxe detalhes do caso de Bianca de Souza Lima, de 22 anos, jovem que desapareceu após sair de casa na moto do pai para comprar açaí, em João Pessoa, na Paraíba. Ela foi encontrada com as mãos amarradas e seu corpo estava enrolado em uma lona.

Um homem, que se identificou para a polícia como marido da vítima, esteve no local onde o corpo foi encontrado, mas não permaneceu e foi embora. O delegado responsável informou que ele deve ser ouvido nos próximos dias.

A moto que Bianca conduzia quando saiu de casa foi localizada a poucos metros do corpo. A equipe de perícia também esteve no lugar em busca de alguma evidência que ajude a esclarecer o caso. O local parece ter sido escolhido de forma estratégica, porque não há movimentação nem de dia, muito menos à noite. A polícia também não encontrou câmeras de segurança na região, o que dificultou a investigação

Apesar dos conselhos do pai, que não quis ser identificado, Bianca costumava se reunir com pessoas erradas para consumir drogas. Ele disse que, apesar do vício, a jovem era uma pessoa boa. O pai ainda contou que Bianca foi presa em 2023 com drogas, no centro da cidade, mas foi liberada na Audiência de Custódia por ser mãe de dois filhos pequenos, um menino de 2 anos e uma menina de 4.

Segundo a polícia, o crime pode ter relação com o tráfico de drogas. “O motivo não sei dizer, ela só era viciada, acho que é alguma coisa ligada a droga”, disse o pai.

Confira na íntegra:

