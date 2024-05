Cidade Alerta |Do R7

‘Monstro’, desabafa pai de menina encontrada morta em caçamba de lixo Uma câmera de segurança registrou os últimos passos de Sophia Angelo Veloso, de 11 anos, com o irmão da sua ex-madrasta, que já foi detido

Menina é encontrada morta em caçamba de lixo após sair para ir até a escola (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta apurou mais detalhes sobre a morte de Sophia Angelo Veloso, de 11 anos, que teve seu corpo encontrado em uma caçamba de lixo pública, na comunidade do Guarabu, Ilha do Governador (RJ). O principal suspeito de cometer o crime é o irmão da ex-madrasta da vítima, que já foi detido.

A menina desapareceu na última segunda-feira (27), após sair da sua casa para ir até a escola. Ela costumava fazer o trajeto todos os dias e nunca teve problemas no caminho. Porém, no dia do seu sumiço, a garota sequer chegou ao colégio.

Preocupado, os parentes da Sophia começaram a procurá-la, até que seu pai, Paulo Sérgio da Silva, percebeu que no meio do trajeto, um estabelecimento que tinha uma câmera de segurança, poderia ajudar nas buscas pela menina.

As gravações mostram os últimos passos de Sophia, que andava com um homem identificado pela família como o irmão da ex-companheira de Paulo. A polícia foi até a casa do principal suspeito e encontrou o short que a vítima usava quando desapareceu. Ele foi levado até a delegacia prestar depoimento.

Sem acreditar a tragédia que aconteceu com a própria filha, Paulo desabafou: “Esse monstro teve a covardia de pegar uma criança de 11 anos. Ele vai pagar por isso”.

Com a repercussão do caso, uma mulher que não quis se identificar, se pronunciou e revelou ter sofrido com violência sexual causada pelo mesmo homem.

Assista ao vídeo:

