‘Nos pegou de surpresa, você nunca espera o fim’, diz filho de copeira encontrada morta com sinais de violência em linha de trem Família e amigos revelam que a mulher nunca teve problemas com ninguém, era respeitada e vista como uma pessoa bastante positiva; entenda o caso misterioso

RESUMINDO A NOTÍCIA Andréa saiu para trabalhar e não voltou mais;

O corpo foi encontrado na linha do trem, com golpes de faca e pedras;

Familiares da vítima pedem por justiça;

A polícia investiga o caso.

Copeira é encontrada morta em linha de trem (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta exibiu o caso de Andréa Julião de Lima, de 44 anos, que foi encontrada morta em uma linha de trem, com sinais de golpes de faca e pedra, em Minas Gerais. Os filhos da copeira desconfiaram quando a mulher não retornou para a casa depois de um dia de trabalho. Familiares e amigos pedem uma reposta para esse crime misterioso.

Os parentes de Andréa procuraram a polícia e foram informados que naquele dia, um corpo de uma mulher sem documentos e com as mesmas descrições da copeira, foi encontrado na linha do trem com sinais de violência. Uma moradora da região, ouviu os gritos de socorro da mulher, mas teve medo de sair de casa para ver o que estava acontecendo.

Familiares afirmam que Andréa não tinha problemas com ninguém e não conseguem entender a motivação para tanta crueldade: “Ela não tinha envolvimento com coisa errada, era uma pessoa extremamente positiva e respeitada na cidade”.

A copeira estava divorciada há 6 anos. E há 8 meses, havia iniciado uma nova relação, comprou uma casa na planta e tinha planos de se casar. Andréa deixa quatro filhos, com idades entre 13 e 25 anos. “Nos pegou realmente de surpresa, você nunca espera o fim”, lamentou um dos filhos.

“Nós queremos que a justiça seja feita, queremos que a polícia encontre o causador disso e que ele venha pagar com os seus erros”, disse o filho de Andréa.

Assista ao vídeo:

A família ainda procura entender a motivação do crime e pede agilidade nas investigações.

