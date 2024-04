‘Quero saber dele vivo ou morto’, desabafa mãe de homem desaparecido após visitar cidade da noiva Segundo testemunhas, um possível líder de uma facção teria entrado em contato com uma parente do rapaz e disse que ele teria mexido com as pessoas erradas

RESUMINDO A NOTÍCIA Homem desaparece após deixar noiva no trabalho;

Casal se conheceu durante a pandemia e pela internet;

Família desconfia que a noiva esteja envolvida no sumiço do homem;

Líder de facção alegou que o desaparecido teria mexido com as pessoas erradas.

Líder de facção criminosa diz que homem desaparecido teria se envolvido com uma mulher casada Líder de facção criminosa diz que homem desaparecido teria se envolvido com uma mulher casada (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta trouxe mais detalhes sobre desaparecimento de Wendelson, que viajou da cidade de Castillo até Campinas, no interior de São Paulo, para ver a noiva, Sandra, que conheceu pela internet. Uma semana antes do casamento civil, o homem levou a moça até o seu trabalho, e essa foi a última vez que se viram.

O casal teve o primeiro contato durante a pandemia, pelas redes sociais, e decidiram oficializar a relação no fim de março deste ano. Porém, sem conhecer a própria nora, Luiza Nascimento Nunes, mãe de Wendelson, desconfia que Sandra esteja envolvida no sumiço do filho.

Segundo relatos da noiva, dias antes de desaparecer, Wendelson teria encontrado um amigo em Campinas, e horas depois de ver o colega, ele chegou com um ferimento no ombro, dizendo que brigou com o rapaz que visitou.

No entanto, o amigo do desaparecido relatou que eles ficaram juntos por quase uma hora e meia, e depois disso, quando o homem já estava em casa, Sandra começou a falar com ele pelo telefone do noivo.

“Dias depois, ela começou a me ligar dizendo que ele não teria voltado para casa. Perguntou se eu tinha visto”, contou o colega.

Após buscas por regiões de mata, necrotérios e hospitais de Campinas, a polícia encontrou uma pista que pode ajudar na solução do desaparecimento de Wendelson. A mãe do rapaz recebeu uma mensagem em um aplicativo de mensagem, de um homem que se diz ser líder de uma facção criminosa.

Na mensagem, o suspeito escreve: “Já sabe dele [Wendelson], né? Estamos aqui para resolver isso”, enviou.

O homem ainda contou que o filho de Luiza teria mexido com pessoas erradas, e que levou problemas para a facção. Quando questionado sobre o que teria acontecido, o possível líder da organização criminosa respondeu: “Mulher casada”. No entanto, a mãe do desaparecido não acredita que este seja o motivo do seu sumiço.

“É mentira. Ele não tem envolvimento com mulher nenhuma. Agora, porquê mandaram essa mensagem para mim, eu não sei”, relatou Luiza Nascimento, que ainda não tem notícias do filho.

“Quero saber dele. Ou vivo, ou morto, quero saber, para não ficar nessa tortura”, desabafou a mãe do desaparecido.

Assista ao vídeo:

