‘Só quero que ele pague’, avisa pai de vítima de abusador foragido

Abusador é condenado e desaparece após decisão da Justiça no Rio de Janeiro (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta trouxe detalhes do caso de Guilhermino Cândido de Almeida, condenado por abuso sexual a 8 anos de cadeia, pela Justiça no Rio de Janeiro. A vítima, na época, era um adolescente de 14 anos.

O crime aconteceu em Inhoaíba, Campo Grande (RJ), em novembro de 2020. Guilhermino conhecia a vítima e atraiu o adolescente até a casa dele, onde o abuso sexual aconteceu. No entanto, o menino conseguiu fugir e correu. Ele contou aos pais o que havia acontecido e o caso foi denunciado à polícia.

O pai do jovem, que não quis ser identificado, contou que, no dia do crime, o homem foi preso em flagrante e levado à delegacia. “Ele prometeu dar alguma coisa para o meu filho na casa dele e convenceu que ele fosse em direção à casa dele. No momento que ele chegou na casa do acusado, ele trancou meu filho dentro de casa e abusou sexualmente. No outro dia, retornei na delegacia e soube que o seu Guilhermino saiu pela porta da frente e nada com aconteceu”, relatou o pai.

Sete meses depois do crime, os policiais da delegacia de Campo Grande (RJ) estiveram na casa de Guilhermino para cumprir o mandado de busca e apreensão, mas o homem continuou solto. “Teve tempo suficiente para que se tivesse algum material de pedofilia dentro da casa dele, ele pudesse jogar fora. Ele continuou vivendo na casa onde ele cometeu o crime”, lamentou o pai da vítima.

Somente quatro anos depois, em abril de 2024, aconteceu o julgamento do processo. Guilhermino foi condenado a 8 anos de prisão, em regime fechado, por estupro. Porém, o homem mudou de endereço e está sendo procurado.

“Um apelo que faço à família, se souber onde ele está, que entregue ele para Justiça. Eu não quero o mal dele, só quero que ele pague o que cometeu com meu filho”, desabafou o pai.

Confira na íntegra:

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 16h30; e aos sábados, com duas edições, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.

