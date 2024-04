Cidade Alerta |Do R7

Testemunha faz revelação bombástica sobre homem assassinado em adega Policiais suspeitam que quatro familiares da moça estejam envolvidos na morte do trabalhador; entenda o caso

Alto contraste

A+

A-

RESUMINDO A NOTÍCIA Márcio, de 46 anos, é espancado até a morte em adega;

Principais suspeitos do assassinato são parentes da sua namorada;

Casal teria discutido pouco antes da morte do rapaz;

Homem próximo de Márcio relatou que ele apanhava da namorada.

Homem é assassinado com agressões e facadas em Curitiba (PR) Homem é assassinado com agressões e facadas em Curitiba (PR) (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta apurou mais detalhes sobre a morte de Márcio Muniz, de 46 anos, em Curitiba, no Paraná. O homem foi espancado e morto com golpes de faca em uma adega. A suspeita é de que ela tenha sido assassinado pelos parentes da sua namorada, pouco tempo depois de discutir com a mulher.

Câmeras de segurança do local registraram o momento que o rapaz passou a ser agredido. Algumas pessoas que estavam no estabelecimento tentaram separar a confusão, mas não impediram a fatalidade. Os suspeitos ainda não foram encontrados.

Segundo pessoas próximas a Márcio, o homem não conseguia manter um relacionamento. Ele morava com o irmão e a mãe, e também passou por problemas com sua última namorada.

Uma testemunha que não quis se identificar contou que a vida do casal era marcada por discussões, e que Márcio costumava apresentar marcas de brigas, como arranhões. “Ele não fazia mal para ela. A mulher o agredia”, relatou.

Publicidade

Ainda sem encontrar a namorada e os suspeitos do assassinato, a polícia identificou mais dois homens que teriam participado efetivamente do assassinato. Além dos dois irmãos da mulher, dois de seus cinco filhos também agrediram Márcio.

Assista ao vídeo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30; e aos sábados, com duas edições, às 17h e às 21h, respectivamente, na tela da RECORD.