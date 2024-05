‘Tiraram tudo o que tenho’, desabafa filha de motorista por aplicativo morto após ser espancado por desconhecido

Alto contraste

Homem não resiste aos ferimentos de espancamento e morre na cidade de Franca (SP) (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta apurou mais informações sobre o motorista de aplicativo Wilian Silva, de 43 anos, que morreu após ser brutalmente espancado. O homem estava com a família em um pesqueiro na zona rural de Franca (SP), e na volta para a casa, foi atacado por um homem que estava com sua parceira e outro casal.

Ao deixar o local, em uma estrada de terra, a família de Wilian avistou dois casais que aparentavam brigar entre si. Quando passaram pelas pessoas, o carro levantou a poeira da estrada de terra e eles começaram a atirar pedras no veículo da vítima, que parou o automóvel e desceu, mas foi agredida brutalmente.

A família do motorista por aplicativo ainda conseguiu socorrê-lo até um hospital, mas ele não resistiu. “Não sabíamos o que era o barulho. Quando ele desceu para ver, já apareceu um homem socando meu marido”, relatou Aline Silva, esposa da vítima.

Ela, também contou que após a briga, foi abordada por uma mulher que estava com o agressor, e disse que o homem teria ‘problema de cabeça’. “Uma pessoa assim não deveria estar solta na rua se ela tem a capacidade de fazer isso com meu marido”, revelou Aline.

Emily Silva, filha de Wilian, contou que a causa da morte no laudo médico foi por poli traumas, que são lesões em várias regiões do corpo, as quais foram fatais para tirar a vida do motorista. “Ele era o amor da minha vida e tiraram tudo o que eu tenho”, desabafou a filha da vítima.

Assista ao vídeo:

