‘Tirou um pedaço de mim’, lamenta mãe de jovem morta por bala perdida

RESUMINDO A NOTÍCIA Jovem de 16 anos é baleada em Guarulhos (SP);

Os tiros acertaram Kaylla na cabeça;

A polícia segue as investigações para descobrir quem atirou;

Familiares pedem por justiça.

Kaylla, de 16 anos foi baleada na porta de casa em Guarulhos (SP) (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta trouxe com exclusividade o caso da menina baleada na frente da casa onde morava, na cidade de Guarulhos (SP). Kaylla, de 16 anos, foi atingida por uma bala perdida na cabeça enquanto estava na calçada conversando com uma amiga. A jovem foi socorrida pela mãe e levada para uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu. Não há informações sobre quem atirou na adolescente.

“Tô arrebentada, partida. Sem palavras para o que fizeram com minha neta”, lamenta avó da vítima.

Durante o início da madrugada, Kaylla e a melhor amiga estavam sentadas na calçada de casa, quando ouviram os disparos. A vizinha não conseguiu visualizar de onde os tiros vieram, e só percebeu que a amiga teria sido alvejada quando a vítima caiu na calçada.

Segundo a mãe da jovem, Kaylla foi socorrida as pressas e ficou viva por cerca de dois minutos após chegar ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

“Quem fez isso com ela, eu tenho certeza, que além de pagar[o crime] na terra, vai pagar no céu”, diz a avó de Kaylla.

“Por que você fez isso com a minha filha? Ela não te devia nada, ela nunca te fez nada. Por que você fez isso com ela? Por que você tirou um pedaço de mim? Por que você acabou com nossa vida? Pelo amor de Deus, eu só queria entender o porquê”, chora a mãe da vítima.

A polícia investiga o crime e inda procura os autores da tragédia.

Confira na íntegra:

