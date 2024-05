Entrevistas |Gabriel Alberto, do site oficial

José Victor Pires faz aula de luta com Henrique Camargo para Reis — A Decadência: ‘Bom para ensaiar os movimentos’ Ator destacou a importância de conhecer o parceiro de trabalho para o sucesso da cena

José Victor Pires ensaia luta com Henrique Camargo nos bastidores (Divulgação/Seriella Productions)

Aimaás, interpretado por José Victor Pires, entrou para a família de Salomão (Guilherme Dellorto) ao se casar com Basemate (Amanda Orestes) em Reis — A Decadência.

E em uma das cenas recentes da superprodução, o rapaz apareceu treinando luta com Roboão (Henrique Camargo), primogênito do rei, enquanto Basemate e Maalate (Luana Camaleão), esposa do príncipe, assistiam.

Para gravar a sequência, José Victor Pires ensaiou os movimentos do personagem com Henrique Camargo e destacou a importância dos workshops para o sucesso das cenas.

Henrique Camargo ensaiou a sequência com josé Victor Pires (Divulgação/Seriella Productions)

“É bom para ensaiar os movimentos, para entender o parceiro e as limitações para dar tudo certo na hora de gravar. E foi ótimo. Ficou bem legal”.

O ator não teve muitas dificuldades, pois está acostumado com atividades físicas: “Sempre pratiquei esportes, me sinto bem. E faço muay thai, então tenho uma desenvoltura para essas cenas de luta”.

Assista ao vídeo exclusivo com o workshop de luta de José Victor Pires e Henrique Camargo:

José Victor Pires e Henrique Camargo se divertiram no workshop de luta: 'Bom para ensaiar os movimentos' (Gabriel Alberto/R7)

Aimaás e Roboão vão ser aliados? Descubra em Reis — A Decadência de segunda a sexta, às 21h na tela da RECORD. E, aos sábados, confira o resumo da semana. Perdeu algum episódio? Acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios da série.