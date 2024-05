Sharam Diniz e Guilherme Dellorto destacam emoção do desfecho de Makeda e Salomão em Reis

Alto contraste

Guilherme Dellorto e Sharam Diniz comentam desfecho de Salomão e Makeda (Divulgação/Seriella Productions)

Na reta final de Reis — A Decadência, Makeda (Sharam Diniz) deixou Salomão (Guilherme Dellorto) após entender melhor o passado do rei de Israel com Naamá (Ingrid Conte).

Em entrevista ao site oficial, Sharam Diniz e Guilherme Dellorto comentaram o rompimento do casal e o ator destacou como a decadêndia de Salomão fica ainda mais evidente após ser rejeitado pela Rainha de Sabá.

“O Salomão é muito movido a paixões e conquistas e vem se reerguendo de todas as dores e perdas que teve. Quando a Makeda aparece, ele se potencializa novamente e faz de tudo para que ela fique e ocupe esse lugar no coração dele e no reino ao seu lado”, apontou Dellorto, que enfatizou sobre a despedida dos dois: “Quando ela vai embora, destrói o último pedaço que restava do coração dele. E para suprir esse vazio ele tenta se recompensar com prazeres imediatos e supérfluos”.

Guilherme Dellorto relembra a dificuldade de Salomão em lidar com a rejeição (Divulgação/Seriella Productions)

Makeda resolve deixar de viver esse amor ao ler os papiros trocados entre Salomão e Naamá na juventude, o que pesa na decisão de deixar Jerusalém e voltar para Sabá.

“Ela para e pensa que ele já viveu isso com outra pessoa. E se Salomão se apaixonou por ela, pode se apaixonar por outra que chegar. Acho que realmente isso faz com que ela tome a decisão de não dar continuidade ao romance”, destacou Sharam.

No entanto, do amor entre os dois, nasce Menelik, herdeiro da Rainha e de Salomão. Isso a leva de volta a Israel, a fim de apresentar o bebê a Deus e reencontrar o amado.

Ao tentar retomar o romance, Makeda entende que o rei de Israel não é mais o mesmo e foi tomado pela vaidade, como ressaltou o ator: “Ele para de olhar para o desejo alheio, para as necessidades do povo e começa a ficar extremamente vaidoso e egoísta. Salomão cresceu sendo rejeitado, então quando ele sofre essa grande rejeição, é um golpe no sentimento mais genuíno dele”.

Sharam Diniz se emocionou com o desfecho de Salomão e Makeda (Divulgação/Seriella Productions)

A cena do reencontro e ponto final do casal, que comoveu o público, também emocionou Sharam: “Chorei muito porque é uma parte da história que mexe com a gente. É comovente ver o que a vaidade faz com o ser humano, porque ela está ali se humilhando, implorando para ele dar mais uma chance para os dois na tentativa de recuperar seu único e grande amor. Mas ele está tão magoado e ferido que o ego não lhe permite dar essa chance”.

Reveja o momento:

Reveja a trajetória de Salomão e Makeda no PlayPlus.com quando quiser. E acompanhe a série de segunda a sexta, às 21h, na RECORD.