Reis — A Divisão estreia nesta terça-feira (21)

Reis - A Divisão vai mostrar os desafios de Roboão e uma Israel dividida (Seriella Productions)

Nesta terça-feira (21), às 21h, chega à tela da RECORD mais uma temporada inédita da série Reis. Intitulada de A Divisão, a nova fase, que se inicia na sequência de A Decadência, vai mostrar a disputa entre Roboão (Henrique Camargo/Heitor Martinez) e Jeroboão (Vitor Novello/Marcelo Valle), pelo reino deixado por Salomão (Guilherme Dellorto).

Após a morte de Salomão, Roboão herda um império cheio de problemas e enfrenta as consequências das más escolhas de seu pai. Sem ninguém para orientá-lo e com pouco conhecimento sobre como reinar, ele tem que lidar com os governadores que já faziam parte do poder de seu antecessor. E também com o povo, descontente com as decisões tomadas durante o reinado de seu pai.

Para a autora Cristiane Cardoso, “a característica marcante do filho de Salomão será sua omissão quanto às práticas erradas que tiveram início no reinado de seu pai”.

Nesta nova temporada, vai ser possível acompanhar de perto a divisão de uma nação milenar, com ameaças, dramas, conflitos e romances. E tudo isso será narrado por uma rainha misteriosa, seu filho doente e uma serva prestativa, o que nos faz lembrar de algo que já vimos antes e nos deixa ansiosos para saber o que vai acontecer.

Veja:

Reis — A Divisão vai ao ar de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Todas as temporadas anteriores estão disponíveis no PlayPlus .