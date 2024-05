De A Fazenda para a vida! Babi Borges celebra o amor ao lado de Iran Malfitano

Alto contraste

Iran Malfitano e Babi Borges comemoram aniversário de namoro (Reprodução/Instagram)

Quem disse que amor de roça não continua na cidade grande? A campeã de A Fazenda 14, Bárbara Borges, provou que ganhou muito mais do que um prêmio milionário no reality. Ao lado do também ex-peão Iran Malfitano, Babi fez uma publicação especial para celebrar um ano e cinco meses do casal.

Os atores já haviam trabalhando juntos no passado e se reencontraram no reality rural. Quando o programa acabou, a amizade deu lugar a um grande amor.

No post, fãs e amigos comemoraram a data com eles: “Espero que essa união seja para sempre e cheia de amor. Vocês são lindos juntos!”, escreveu um internauta.

Em outro comentário, a atriz Ju Silva escreveu: “Eu amo um casal, que vocês sejam sempre felizes! Lindos!”.

Confira a publicação:

