A Grande Conquista 2: primeira Zona de Risco será definida nesta quarta (24)

Alto contraste

A+

A-

Não perca a formação da primeira Zona de Risco (Edu Moraes/RECORD)

Nesta quarta-feira (24), acontece a primeira formação da Zona de Risco da temporada de A Grande Conquista. Na última terça (23), por indicação dos Donos, foram definidos os 27 Vileiros para a disputa.

João Hadad já estava indicado desde a dinâmica da divisão das casas, somando, assim, 28 jogadores. A Casa Laranja teve 14 indicações (somando Hadad), a Casa Azul teve 9 indicações e a Casa Verde, 5 indicações. Eles terão que encarar a prova para tentar se livrar da Zona de Risco. O desafio envolve memória, agilidade e pontaria.

Os confinados tiveram um spoiler da prova, que permitia decorar uma sequência de cores para ser executada numa estrutura gigante. O grupo que acertar mais pontos vence e se livra. Os demais irão para votação popular e o público decidirá, a partir de hoje, quem fica e quem sai da competição. A eliminação será na quinta-feira (25), ao vivo.

A Grande Conquista 2 é exibida diariamente, de segunda a domingo, a partir das 22h30, na tela da RECORD. Com apresentação de Rachel Sheherazade e direção de núcleo de Rodrigo Carelli. No PlayPlus, há quatro sinais exclusivos para acompanhar tudo o que acontece no reality.