Com apresentação de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 estreia nesta segunda (22) No formato original da RECORD, todos os 100 participantes encaram os perrengues da Vila para conquistar uma das 20 vagas da Mansão

Rachel Sheherazade comanda o reality completaço da RECORD (Antonio Chahestian/RECORD)

O reality A Grande Conquista 2 chega completaço nesta segunda (22), a partir das 22h30, na RECORD. Um programa que tem de tudo: confinamento, tretas, provas, superação, romance, perrengues, eliminação, polêmicas e muito mais.

A segunda temporada da atração, que é um formato original da emissora, já chega com novidade na apresentação. Rachel Sheherazade estreia no entretenimento, após quase 30 anos dedicados ao jornalismo. “Estou pisando nas nuvens. É mais que um prêmio. Mirei no prêmio de A Fazenda (em 2023) e acertei na apresentação de outro reality. Muito feliz. Passei por todas as experiências pelas quais os Conquisteiros vão passar, por quase tudo o que um reality pode proporcionar”, comemora a nova apresentadora.

O programa mistura famosos e anônimos numa montanha-russa de emoções com muitos desafios que exigem superação e habilidade. Desta vez, ao contrário da edição exibida no ano passado, todos os 100 participantes, ou chamados Conquisteiros, entram direto para a Vila, formada por três pequenas casas, representadas por cores diferentes: Laranja, Azul e Verde. O jogo começa igual para todos, sem privilégios.

Cada uma das casas da Vila possui um tamanho específico, número estipulado de camas e quantidade de comida limitada. No ranking do perrengue, a Laranja está no topo da dificuldade: é a menor de todas e abrigará, nesta edição, bem mais gente: 47 pessoas, mas possui apenas 5 acomodações. No ano passado, 32 pessoas ficaram no local. A azul é a intermediária: comportará 33 participantes, 11 a mais que a temporada anterior, mas terá somente 7 camas. Já a Verde, receberá 20 componentes este ano, quatro a mais, para apenas 9 acomodações.

Desde o começo da temporada, o público participará ativamente das dinâmicas, por meio de votações e enquetes que prometem influenciar no jogo e que decidirão quem merece seguir para a fase da Mansão.

Toda casa da Vila tem um Dono, responsável pelo bom funcionamento de sua propriedade. O escolhido tem como objetivo tomar algumas decisões importantes para seu grupo de moradores. Dos 100 Conquisteiros, após 18 dias nesta fase, apenas 20 deles terão vaga garantida na Mansão. Por isso, vale tudo para superar a fase da Vila e continuar na competição.

Serão esses 20 participantes que passarão a conviver juntos na fase da Mansão em busca do prêmio de R$ 1 milhão. Para quem acha que o jogo já acabou, engana-se. Ao contrário da Vila, a Mansão é espaçosa, sem restrições de camas e comida, mas não será nada fácil continuar na disputa. Mais provas, atividades, zonas de risco e eliminações prometem agitar esse período de confinamento, além da festinha semanal para animar a turma.

A Mansão terá uma dupla de donos. Eles poderão aproveitar alguns benefícios da função, como dormir na Suíte dos Donos e ainda distribuir funções entre os outros moradores. Mas como todo bônus vem acompanhado de um ônus, um deles vai direto para a Zona de Risco, o momento mais tenso do jogo. Os dois estão sujeitos a qualquer uma das possibilidades, não é determinado antes.

A escolha dos donos acontecerá semanalmente em uma dinâmica especial chamada Troca de Poder. A Mansão terá dois donos por semana. Eles ficarão em um quarto confortável cheio de mordomias. Durante o dia, podem levar seus aliados para aproveitar, mas os convidados não podem dormir no local.

Na Zona de Risco, são definidos os indicados que irão correr o risco da eliminação. Nessa fase, existe a cabine de votação, onde cada participante fala ao vivo, direto para a câmera, quem quer indicar para a berlinda. É nessa hora, que as verdades aparecem!

Os competidores que foram para a berlinda disputam a Prova da Virada. O vencedor se livra da eliminação e ainda indica outro morador para ocupar o seu lugar na Zona de Risco. O público define quem segue no programa, o menos votado deixa a atração. As eliminações acontecem até que um participante alcance sua Grande Conquista e leve para casa o prêmio milionário.

A Grande Conquista no Digital e nas Multiplataformas

O reality mais completaço da TV Brasileira também chega com força no digital e nas multiplataformas da RECORD, com muita interatividade, diversão e informações extras. Logo após a estreia na segunda-feira, quatro sinais do PlayPlus estarão disponíveis.

Pelas redes sociais (Instagram, Facebook e X) e plataformas digitais (YouTube, Tiktok, Kwai) do programa, além do R7.com e do PlayPlus, será possível conhecer a biografia de cada um dos 100 participantes de A Grande Conquista. O público também poderá fazer um tour virtual 360º pelas instalações do reality, com a apresentação das casas da Vila da Mansão.

A audiência pode, ainda, definir o andamento do jogo através de enquetes nas redes sociais e no R7.com, escolhendo os perrengues, ou benefícios, que os moradores da Vila terão.

Outro conteúdo que estará nas multiplataformas de A Grande Conquista é o Diário do Dono da Casa. Os donos de cada residência da Vila vão gravar vídeos diários com impressões, estratégias e angústias sobre a competição.

Ainda na fase da Vila, Lucas Selfie e um convidado especial acompanharão os programas de eliminação, ao vivo, através de lives especiais.

E o jogo não para! Para conter a curiosidade do público, nesta edição haverá um spoiler especial. No R7, nas redes sociais e plataformas digitais do programa, será liberado, com exclusividade, um vídeo com detalhes da montagem e as surpresas que os participantes terão durante cada festa da temporada.

Os acontecimentos da semana no reality entram no Resumão, comandado pela apresentadora Rachel Sheherazade. E por falar nisso... Ela terá um vlog, no Canal da Sheherazade, em que vai compartilhar com os seguidores sua preparação para o programa, a rotina diária, a escolha dos looks, além de recadinhos para seus fãs.

O Grande React segue a todo vapor nesta temporada e continua a ser exibido nas redes sociais e nas plataformas, de terça a sexta, na fase da Mansão. Lucas Selfie, sempre muito bem acompanhado, assiste aos programas ao vivo e tem suas reações exibidas em lives que rendem momentos icônicos.

E, em cada eliminação da Mansão, O Grande React se estende no pós-programa, com continuação exclusiva no PlayPlus. Na atração, Lucas Selfie faz a primeira entrevista ao vivo com o participante que acaba de deixar o jogo. Já na final, será realizada a live especial com o campeão de A Grande Conquista, onde serão exibidos memes, os melhores momentos do vencedor e o que mais agradou à audiência.

Lembrando que, durante toda a temporada, a interatividade estará presente na tela da RECORD durante o programa na TV, com a exibição de fotos dos telespectadores que usam as hashtags do reality, além de tarjas com os comentários do público, em tempo real.

Fique ligado! Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 estreia nesta segunda (22), às 22h30, na tela da RECORD.