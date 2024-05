Lucas Selfie e Ju Nogueira entrevistam o segundo eliminado da Mansão de A Grande Conquista nesta quinta (23)

Alto contraste

Lucas Selfie e Ju Nogueira comandam O Grande React com o eliminado da noite (Antonio Chahestian/RECORD)

Mais um participante de A Grande Conquista dará adeus ao jogo na noite desta quinta-feira (23). Any, Brenno e MC Mari estão na Zona de Risco desta vez e um deles vai sair da Mansão e se despedirá do reality.

Durante a exibição do programa ao vivo na TV, apresentado por Rachel Sheherazade, Lucas Selfie e Ju Nogueira comandam mais uma edição de O Grande React, a partir das 22h20, nos canais da RECORD e do R7.com do YouTube, e no PlayPlus. A dupla comenta os últimos acontecimentos da competição e acompanha a reações dos conquisteiros.

Logo após Sheherazade anunciar quem o público escolheu para deixar o programa, Selfie e Ju entrevistam o eliminado, em primeira mão. Essa conversa dos influencers com o ex-conquisteiro será exibida com exclusividade apenas no PlayPlus. Acesse www.playplus.com/ e acompanhe tudo o que rola no reality mais completaço do Brasil.

Que tal ficar por dentro dos termos do reality? Confira a galeria!

