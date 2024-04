Rodrigo Carelli e Rachel Sheherazade estarão na segunda live sobre a nova temporada de A Grande Conquista

Alto contraste

Enquanto a segunda temporada de A Grande Conquista não começa, podemos controlar a ansiedade com as lives sobre o reality. Nesta terça (2), o diretor de núcleo de realities da RECORD, Rodrigo Carelli, estará com a apresentadora, Rachel Sheherazade, na segunda live A Grande Conquista, trazendo novidades sobre o que vem por aí na nova edição do programa.

A partir das 20h, a transmissão da atração comandada por Lucas Selfie será feita, ao vivo, no R7.com, PlayPlus, e redes sociais da RECORD, no modelo de O Grande React, como todos os produtos do reality.

A Grande Conquista estreia a segunda temporada agora em abril, e Carelli, Sheherazade e Selfie conversarão sobre as dinâmicas da disputa, relembrarão momentos da edição anterior, além das expectativas para essa temporada de 2024.

A live A Grande Conquista acontecerá semanalmente, sempre às terças-feiras, a partir das 20h, até a estreia do programa. A atração pode ser acessada no R7.com, PlayPlus e demais plataformas digitais da RECORD.