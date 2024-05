Filtro de A Grande Conquista já está disponível nas redes sociais do programa Um emoji especial do reality também pode ser acessado usando as hashtags oficiais

Filtro de A Grande Conquista já está disponível nas redes sociais (Reprodução/Instagram)

Enquanto os conquisteiros batalham pelo prêmio de R$1 milhão na Mansão de A Grande Conquista 2, o público do reality pode se divertir e interagir aqui fora com as hashtags, emojis e filtro do programa.

No perfil da atração no Instagram, @agrandeconquista, já está disponível o filtro com o tema: Quem é Você em A Grande Conquista? Para acessar a ferramenta, é só entrar em “filtro” nos destaques, clicar no link e brincar à vontade. Descubra que tipo de conquisteiro você seria neste jogo!

No Twitter/X, quem usar as hashtags oficiais #AGrandeConquista, #ZonaDeRisco e #EliminaçãoNaMansão, pode visualizar o emoji do programa com a imagem do Fred, o assistente virtual do reality.

E mais! Acessando as redes sociais de A Grande Conquista 2, também é possível conhecer o emoji especial de cada um dos participantes. Siga o perfil do reality no Twitter/X (@agconquista)

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.